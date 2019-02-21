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Динамо – Олімпіакос онлайн трансляція: коли і де дивитися матч Ліги Європи

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Ліга Європи: Динамо приймає Олімпіакос - фото 1
Ліга Європи: Динамо приймає Олімпіакос / gettyimages

Матч Динамо – Олімпіакос у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться уже сьогодні, 21 лютого. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися принциповий поєдинок та де буде онлайн трансляція!

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбувся тиждень тому, команди Олімпіакос та Динамо зіграли внічию з рахунком 2:2. Таким чином підопічні Хацкевича отримали невеличку перевагу в домашньому поєдинку, але цього замало для впевненого виходу в наступний раунд ЛЄ. Уже сьогодні ми дізнаємося, чи вдасться киянам пробитися в 1/8!

Як це було: Відео голів і огляд першого поєдинку киян у ЛЄ

Коли і де дивитися онлайн ДИНАМО – ОЛІМПІАКОС

  • Дата: 21.02.2019
  • Коли: 22:00
  • Місце: стадіон НСК "Олімпійський", Київ
  • На якому каналі дивитися матч: Футбол 2
  • Де буде онлайн трансляція: сайт OLL.tv
  • Прогноз букмекерів: 2,20 – 3,40 – 3,50

Віце-чемпіони України вважаються фаворитами зустрічі, адже на їхньому боці фактор домашніх трибун та результативна нічия на виїзді. Однак Олімпіакос – міцний горішок і може нівелювати перевагу киян, якщо ті в свою чергу занадто розслабляться. Тож бажаємо Динамо максимально налаштуватися на гру та здобути путівку в наступний етап Ліги Європи!

Dynamo - Оlympiacos - фото 309172
Dynamo - Оlympiacos

Дивіться матч онлайн та підтримуйте українську команду!

Це цікаво: Анонс і прогноз букмекерів на матч Динамо – Олімпіакос

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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