Динамо – Олімпіакос: анонс і прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між командами Динамо – Олімпіакос відбудеться у четвер, 21 лютого. До вашої уваги анонс і прогноз поєдинку, а також орієнтовні стартові склади!

Перший матч Олімпіакос – Динамо в Лізі Європи завершився результативною нічиєю 2:2. Підопічні Хацкевича отримали своєрідну перевагу в 0,5 гола, однак розслаблятися ще зарано.

Як це було: Відео голів і огляд першого поєдинку киян у ЛЄ

Анонс матчу Динамо – Олімпіакос

У першому поєдинку віце-чемпіонам України довелося несолодко, але вони зуміли проявити характер та двічі відігратися по ходу гри. При цьому Динамо й досі має значні проблеми в обороні та нападі. Тож, зважаючи на нестабільну гру в захисті, грати на 0:0 вдома киянам не слід. Надія вболівальників – на півзахисників Циганкова, Вербіча, Шапаренка та Буяльського. Саме вони за умови постійного пресингу і високих швидкостей зможуть відсунути фронт атак подалі від власного штрафного майданчика.

Олімпіакос - Динамо

Олімпіакос не видається "непрохідною" командою, але яким би не був вразливим нинішній склад піренейців – недооцінювати його вельми небезпечно. У першому матчі було видно, що греки можуть і обіграти, і відтіснити, і перехитрити. До того ж, перед вильотом до Києва підопічні Мартінша впевнено перемогли в чемпіонаті Греції над принциповим опонентом – АЕКом. Розбивши афінян 4:1, пірейці відірвалися від них на вісім очок і друге місце в турнірній таблиці, що дає право на кваліфакацію в Лігу чемпіонів, вони вже навряд чи упустять. Тепер можна без докорів сумління їхати в столицю України і вигризати потрібний результат.

Анонс матчу 21.02.2019

Цікаві факти:

Раніше клуби лише раз перетиналися в єврокубках. У першому раунді Кубка європейських чемпіонів-1975/76 Динамо пройшло далі за сумою двох матчів (2:2 на виїзді, 1:0 вдома).

Загалом кияни жодного разу не програвали Олімпіакосу. І Металіст, і Дніпро, і Динамо вибивали пірейців з єврокубків.

Після нічиєї в першому матчі плей-офф на виїзді Динамо проходило далі в 11 випадках з 13. Востаннє таке сталося в протистоянні зі Славією в третьому відбірковому раунді поточної Ліги чемпіонів. Кияни чотири рази грали перший матч з рахунком 2:2 і тричі поспіль виходили в наступний етап. Однак в минулому розіграші "біло-сині" поступилися Лаціо вдома 0:2 і вилетіли.

Головного арбітра матчу Динамо – Олімпіакос Івана Кружляка можна сміливо називати вдалим для наших клубів. Для словака майбутня гра буде вже шостою за участю української команди, і в попередніх п'яти поєдинках наші колективи лише раз зіграли внічию, а інші матчі виграли.

Прогноз і ставки букмекерів на матч ЛЧ

Фаворитом матчу букмекери вважають Динамо, хоча різниця між коефіцієнтами на перемогу суперників – мінімальна. Тріумф господарів оцінюється в середньому показником 2,20, тоді як гостей – 3,50. На нічию роблять ставки з коефцієнтом 3,40.

Ставки на матч ЛЄ

Орієнтовні стартові склади команд

У киян і досі відновлюються від травм Артем Бесєдін та Йосип Піваріч, також не готується до гри Тамаш Кадар. В Олімпіакоса через пошкодження не зіграють Лазарос Христодулопулос, Ягош Вукович і Омар Елабделлауї. Крім того, через перебір жовтих карток грекам не допоможе Мохамед Камара.

Відтак, команди вийдуть на поле , швидше за все, у таких складах:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Соль

Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Соль Олімпіакос: Са – Ціміакіс, Сіссе, Торосідіс, Меріах – Бухалакіс, Гільєрме – Поденсе, Фортуніс, Масурас – Хассан

Вперед, Динамо!

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