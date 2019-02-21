На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Динамо – Олімпіакос: анонс і прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
-
- 20
Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між командами Динамо – Олімпіакос відбудеться у четвер, 21 лютого. До вашої уваги анонс і прогноз поєдинку, а також орієнтовні стартові склади!
Перший матч Олімпіакос – Динамо в Лізі Європи завершився результативною нічиєю 2:2. Підопічні Хацкевича отримали своєрідну перевагу в 0,5 гола, однак розслаблятися ще зарано.
Як це було: Відео голів і огляд першого поєдинку киян у ЛЄ
Анонс матчу Динамо – Олімпіакос
У першому поєдинку віце-чемпіонам України довелося несолодко, але вони зуміли проявити характер та двічі відігратися по ходу гри. При цьому Динамо й досі має значні проблеми в обороні та нападі. Тож, зважаючи на нестабільну гру в захисті, грати на 0:0 вдома киянам не слід. Надія вболівальників – на півзахисників Циганкова, Вербіча, Шапаренка та Буяльського. Саме вони за умови постійного пресингу і високих швидкостей зможуть відсунути фронт атак подалі від власного штрафного майданчика.
Олімпіакос не видається "непрохідною" командою, але яким би не був вразливим нинішній склад піренейців – недооцінювати його вельми небезпечно. У першому матчі було видно, що греки можуть і обіграти, і відтіснити, і перехитрити. До того ж, перед вильотом до Києва підопічні Мартінша впевнено перемогли в чемпіонаті Греції над принциповим опонентом – АЕКом. Розбивши афінян 4:1, пірейці відірвалися від них на вісім очок і друге місце в турнірній таблиці, що дає право на кваліфакацію в Лігу чемпіонів, вони вже навряд чи упустять. Тепер можна без докорів сумління їхати в столицю України і вигризати потрібний результат.
Цікаві факти:
- Раніше клуби лише раз перетиналися в єврокубках. У першому раунді Кубка європейських чемпіонів-1975/76 Динамо пройшло далі за сумою двох матчів (2:2 на виїзді, 1:0 вдома).
- Загалом кияни жодного разу не програвали Олімпіакосу. І Металіст, і Дніпро, і Динамо вибивали пірейців з єврокубків.
- Після нічиєї в першому матчі плей-офф на виїзді Динамо проходило далі в 11 випадках з 13. Востаннє таке сталося в протистоянні зі Славією в третьому відбірковому раунді поточної Ліги чемпіонів. Кияни чотири рази грали перший матч з рахунком 2:2 і тричі поспіль виходили в наступний етап. Однак в минулому розіграші "біло-сині" поступилися Лаціо вдома 0:2 і вилетіли.
- Головного арбітра матчу Динамо – Олімпіакос Івана Кружляка можна сміливо називати вдалим для наших клубів. Для словака майбутня гра буде вже шостою за участю української команди, і в попередніх п'яти поєдинках наші колективи лише раз зіграли внічию, а інші матчі виграли.
Прогноз і ставки букмекерів на матч ЛЧ
Фаворитом матчу букмекери вважають Динамо, хоча різниця між коефіцієнтами на перемогу суперників – мінімальна. Тріумф господарів оцінюється в середньому показником 2,20, тоді як гостей – 3,50. На нічию роблять ставки з коефцієнтом 3,40.
Орієнтовні стартові склади команд
У киян і досі відновлюються від травм Артем Бесєдін та Йосип Піваріч, також не готується до гри Тамаш Кадар. В Олімпіакоса через пошкодження не зіграють Лазарос Христодулопулос, Ягош Вукович і Омар Елабделлауї. Крім того, через перебір жовтих карток грекам не допоможе Мохамед Камара.
Відтак, команди вийдуть на поле , швидше за все, у таких складах:
- Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Соль
- Олімпіакос: Са – Ціміакіс, Сіссе, Торосідіс, Меріах – Бухалакіс, Гільєрме – Поденсе, Фортуніс, Масурас – Хассан
Читайте також: Дружина воротаря Динамо показала спекотні фото в купальнику
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
15:53У мережі показали нове фото електричного позашляховика Mitsubishi
-
15:27Facebook слідкує за вашими діями: як це відключити на Android-смартфонах
-
15:15Стало відомо, скільки Меган Маркл витратила на розкішну вечірку baby shower
-
14:57Зранку чи ввечері: науковці розповіли, коли краще займатися спортом
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
14:41Маша Єфросиніна підкорила фанатів грайливим образом
-
14:26Samsung Galaxy S10: оголошені ціни і дата виходу в Україні
-
14:12400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
13:31Актор Х'ю Джекман попав до Книги рекордів Гіннеса
-
13:07Опубліковано оновлений "рейтинг гріхів" країн світу
-
12:55Вихідний 8 березня 2019 в Україні чи ні: усі свята і вихідні в березні
-
12:37Учені виявили японську рослину, яка продовжує молодість
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:20Сало і листя буряка: названо ТОП 10 найпоживніших продуктів
-
12:08Динамо – Олімпіакос: анонс і прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
11:41Названі найдорожчі розмитнені євробляхи
-
11:21Британка вирішила пошити сумочку зі вставками з власної шкіри
-
10:57Концепт гнучкого iPhone показали на фото
-
10:35Ось чому жінки обирають бородатих чоловіків
-
10:19Українка увійшла в трійку найталановитіших людей світу
-
09:50У Фінляндії кролика занесли у Книгу рекордів Гіннесса, і ось чому
-
09:31Дізнайся, чому лікарі дозволили не мити руки
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
09:15ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?
-
07:15Прогноз погоди 21 лютого в Україні
- 20 лютого
-
21:23Як нормалізувати рівень тестостерону: прості поради
-
18:31Дружина воротаря Динамо показала спекотні фото в купальнику
-
16:20Задовбали: нова пародія на Олега Ляшка розсмішила мережу (18+)
-
14:44Як змінилася супермодель 90-х Сінді Кроуфорд: гарячі фото красуні
-
13:32Представлено Xiaomi Mi9: шалена потужність за привабливу ціну
-
11:28Ломаченко дізнався ім'я нового суперника: дата і місце бою
-
10:32Звідки брати енергію: прості лайфхаки
-
07:15Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні: де буде сонячно
- 19 лютого
-
20:50Названо найбільш нудні туристичні пам'ятки у світі
-
19:00Ліверпуль – Баварія онлайн трансляція: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
-
16:21Як приготувати справжній плов: секрети і правила
-
14:53Дешеві авіаперельоти: Wizz Air відкриває два нових напрямки
-
12:13RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
-
10:30Нацвідбір на Євробачення 2019: KAZKA вперше прокоментувала свій виступ
-
07:15Прогноз погоди в Україні 19 лютого
- 18 лютого
-
22:53Підготуйте лінійку: жінки визначилися з ідеальною довжиною статевого члена
-
20:54Як увімкнути темну тему на Xiaomi: елементарна інструкція
-
18:3010 ляпів у мультиках нашого дитинства, які ми помітили тільки тепер
-
16:14Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Австрію
-
14:15Найсексуальніші дівчата Instagram, на яких варто підписатися прямо зараз (18+)