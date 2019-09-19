ДИНАМО – МАЛЬМЕ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи

У Києві на НСК Олімпійський відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи між київським Динамо і шведським Мальме. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте, аби вболівати за киян!

Київське Динамо приймає шведський Мальме. На думку букмекерів, українська команда є безумовним фаворитом у цьому поєдинку.

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Сподіваємось, сьогодні кияни покажуть, на що здатні, адже після поразки в 7 турі української Прем'єр-ліги Динамо продовжило серію без перемог. У свою чергу Мальме в чемпіонаті Швеції йде на третьому місці після 23 турів з 30, але відставання від лідера – всього три очки, тобто команда цілком може поборотися за титул.

АНОНС МАТЧУ ДИНАМО – МАЛЬМЕ

Дата : 19.09.2019

: 19.09.2019 Коли : 19:55

: 19:55 Місце проведення : НСК Олімпійський, Київ

: НСК Олімпійський, Київ Головний арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)

Александар Ставрєв (Північна Македонія) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитись онлайн : на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,78 – 3,60 – 4,70

На шляху до групового етапу Ліги Європи шведи пройшли 4 раунди кваліфікації, вибивши Баллімена Юнайтед, Домжале, Зріньскі та Бней Єгуда.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО VS МАЛЬМЕ

Нагадаємо, сезон Динамо починало з Хацкевичем, після його відставки команду прийняв Михайличенко, але й над ним уже починають збиратися хмари. Олексій Михайличенко визнає провал в УПЛ, просить вибачення у вболівальників і запевняє, що далі буде краще. Тому, успішна гра в Лізі Європи дуже важлива для киян зараз.

Стартові склади команд на матч 19 вересня

Динамо: Бойко – Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзьора – Сидорчук (к), Шепелев, Буяльський – Вербич, Циганков – Родрігеш

Мальме: Далін – Бейм, Л.Нільсен, Бенгтссон, Сафарі – Траустасон, Бачіру, Левицькі, Ріекс – Крістіансен, Розенберг (к)

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