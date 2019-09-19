На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ДИНАМО – МАЛЬМЕ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
- 287
У Києві на НСК Олімпійський відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи між київським Динамо і шведським Мальме. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте, аби вболівати за киян!
Київське Динамо приймає шведський Мальме. На думку букмекерів, українська команда є безумовним фаворитом у цьому поєдинку.
І ще: Шевченко поставив футболістам збірної головну мету на Євро 2020
Сподіваємось, сьогодні кияни покажуть, на що здатні, адже після поразки в 7 турі української Прем'єр-ліги Динамо продовжило серію без перемог. У свою чергу Мальме в чемпіонаті Швеції йде на третьому місці після 23 турів з 30, але відставання від лідера – всього три очки, тобто команда цілком може поборотися за титул.
АНОНС МАТЧУ ДИНАМО – МАЛЬМЕ
- Дата: 19.09.2019
- Коли: 19:55
- Місце проведення: НСК Олімпійський, Київ
- Головний арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,78 – 3,60 – 4,70
На шляху до групового етапу Ліги Європи шведи пройшли 4 раунди кваліфікації, вибивши Баллімена Юнайтед, Домжале, Зріньскі та Бней Єгуда.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО VS МАЛЬМЕ
Нагадаємо, сезон Динамо починало з Хацкевичем, після його відставки команду прийняв Михайличенко, але й над ним уже починають збиратися хмари. Олексій Михайличенко визнає провал в УПЛ, просить вибачення у вболівальників і запевняє, що далі буде краще. Тому, успішна гра в Лізі Європи дуже важлива для киян зараз.
Стартові склади команд на матч 19 вересня
Динамо: Бойко – Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзьора – Сидорчук (к), Шепелев, Буяльський – Вербич, Циганков – Родрігеш
Мальме: Далін – Бейм, Л.Нільсен, Бенгтссон, Сафарі – Траустасон, Бачіру, Левицькі, Ріекс – Крістіансен, Розенберг (к)
Читайте також: Шахтар – Манчестер Сіті: відео голів та огляд матчу ЛЧ 18 вересня 2019
-
20:14Чоловік подарував дружині перстень, від якого у людей пішов мороз по шкірі
-
19:44Названо гурт, який найуспішніше гастролює у світі
-
19:21ДИНАМО – МАЛЬМЕ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
18:47Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі
-
18:22Лайфхаки з мікрохвильовкою, про які ви точно не знали
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:05Гороскоп на 20 вересня 2019: Овни та Стрільці пірнуть у романтику
-
17:50Рецепт напою, який підвищує імунітет восени
-
17:33Чотири фрази, які можуть вбити ваше кохання
-
17:13Анастасія Заворотнюк важко хвора: останні новини про стан здоров'я зірки
-
16:44Осіннє взуття, яке зараз на піку популярності
-
16:16Спокуслива Rihanna похвалилася глибоким декольте
-
15:52Названо найпоширенішу причину нездорової тяги до солодощів
-
15:30ТЕСТ: Який популярний актор зіграв цю жіночу роль?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:16Гаряча сестра Кім Кардашян зваблює фанатів у ретро-образі
-
14:53Надто втомлені: ці люди заснули у дивних місцях та позах
-
14:33Які продукти не варто мити перед приготуванням
-
14:18До і після: ефектне перевтілення хлопця мотивує
-
13:53У Мілані з'явився магазин тільки з голими продавцями (18+)
-
13:35"Гравіті Фолз" на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання
-
13:22Ідея для бюджетного домашнього декору, який дивує (фото)
-
12:57Цей доступний напій покращує настрій та роботу мозку
-
12:3354-річна акторка у бікіні і коротеньких шортах вразила фанатів (фото)
-
12:21Міс Україна 2019 планує піти в політику: де хоче працювати красуня
-
19:21ДИНАМО – МАЛЬМЕ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
18:22Лайфхаки з мікрохвильовкою, про які ви точно не знали
-
15:30ТЕСТ: Який популярний актор зіграв цю жіночу роль?
-
13:35"Гравіті Фолз" на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання
-
10:19Рок музика вересня: плейлист нових треків тижня
-
07:15Погода в Україні 19 вересня: незначне потепління та дощі
-
07:00Михайлове чудо 2019: заборони, що не можна робити 19 вересня
- 18 вересня
-
22:17Пішов наліво: психологи назвали головні причини чоловічих зрад
-
21:50ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Чемпіонів
-
18:30Найкращі фільми 21 століття: рейтинг ТОП 100 за версією The Guardian
-
16:2110 дурних запитань, які варто поставити вчителю
-
14:13ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
-
10:38Форум видавців 2019 у Львові: програма і розклад на всі дні
-
09:27ТОП-5 найкращих телевізійних форматів у 2019 році
-
07:17Погода в Україні 18 вересня: похолодання та штормовий вітер
- 17 вересня
-
20:17Всього 13 хвилин на день: як просто продовжити життя
-
18:15ТЕРИТОРІЯ А святкує день народження: історія успіху культового хіт-параду 90-х
-
14:05Перший фестиваль "Червона рута": як 30 років тому відгриміло свято української музики
-
12:15ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку
-
09:50Шкідливі та поширені: звички, через які ви часто хворієте
-
07:16Погода в Україні 17 вересня: похолодання і дощі повертаються
- 16 вересня
-
21:45Ці пози дозволять вам отримати максимум задоволення від сексу
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)
-
15:32Мінімальна зарплата 2020 в Україні зросте: названа сума
-
13:00ТЕСТ: Вгадай відомих акторів, яких не впізнати у гримі!