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Серіал Кріпосна Динамо Ліга Європи

ДИНАМО – МАЛЬМЕ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи

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Динамо грає у Києві проти Мальме - фото 1
Динамо грає у Києві проти Мальме

У Києві на НСК Олімпійський відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи між київським Динамо і шведським Мальме. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте, аби вболівати за киян!

Київське Динамо приймає шведський Мальме. На думку букмекерів, українська команда є безумовним фаворитом у цьому поєдинку.

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Сподіваємось, сьогодні кияни покажуть, на що здатні, адже після поразки в 7 турі української Прем'єр-ліги Динамо продовжило серію без перемог. У свою чергу Мальме в чемпіонаті Швеції йде на третьому місці після 23 турів з 30, але відставання від лідера – всього три очки, тобто команда цілком може поборотися за титул.

АНОНС МАТЧУ ДИНАМО – МАЛЬМЕ

  • Дата: 19.09.2019
  • Коли: 19:55
  • Місце проведення: НСК Олімпійський, Київ
  • Головний арбітр: Александар Ставрєв (Північна Македонія)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1
  • Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,78 – 3,60 – 4,70

На шляху до групового етапу Ліги Європи шведи пройшли 4 раунди кваліфікації, вибивши Баллімена Юнайтед, Домжале, Зріньскі та Бней Єгуда.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО VS МАЛЬМЕ

Нагадаємо, сезон Динамо починало з Хацкевичем, після його відставки команду прийняв Михайличенко, але й над ним уже починають збиратися хмари. Олексій Михайличенко визнає провал в УПЛ, просить вибачення у вболівальників і запевняє, що далі буде краще. Тому, успішна гра в Лізі Європи дуже важлива для киян зараз.

Стартові склади команд на матч 19 вересня

Динамо: Бойко – Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзьора – Сидорчук (к), Шепелев, Буяльський – Вербич, Циганков – Родрігеш

Мальме: Далін – Бейм, Л.Нільсен, Бенгтссон, Сафарі – Траустасон, Бачіру, Левицькі, Ріекс – Крістіансен, Розенберг (к)

ДИНАМО – МАЛЬМЕ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи - фото 356213

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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