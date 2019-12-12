ДИНАМО ▶ ЛУГАНО: дивитись онлайн трансляцію вирішального матчу ЛЄ

Матч Динамо – Лугано розставить всі крапки над "і" у боротьбі команд групи В за вихід у плей-офф Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція запеклого поєдинку: дивіться та підтримуйте киян!

Сьогодні київське Динамо приймає швейцарський Лугано. Перша зустріч суперників завершилась "сухою" нічиєю, але в матчі 12 грудня киянам потрібна тільки перемога.

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Щоб гарантувати собі вихід у 1/16 фіналу, "біло-синім" необхідно перемагати з різницею у два м'ячі. При цьому швейцарці вже втратили всі шанси на путівку в плей-офф Ліги Європи.

АНОНС МАТЧУ ДИНАМО – ЛУГАНО

Дата: 12.12.2019

12.12.2019 Коли: 19:55

19:55 Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський" (Київ)

стадіон НСК "Олімпійський" (Київ) Головний арбітр : Аліяр Агаєв (Азербайджан)

: Аліяр Агаєв (Азербайджан) На якому каналі трансляція: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,23 – 6,2 – 14,5

Київське Динамо є беззаперечним фаворитом у матчі шостого туру групового турніру Ліги Європи проти Лугано. Це й недивно, зважаючи на статус команд та мотивацію. Якщо "біло-сині" ще борються за друге місце в квартеті В, то швейцарці в будь-якому випадку прощаються із Лігою Європи. Зараз турнірну таблицю очолює данський Копенгаген із 9 очками після п'яти матчів. У Мальме – 8 очок, кияни наразі мають 6, а швейцарці – 2 бали.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ МАЛЬМЕ – ДИНАМО

Відзначимо, що через дискваліфікації у вирішальному матчі Динамо не допоможуть Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич і Артем Шабанов. У швейцарців велика кількість футболістів у лазареті, а через перебір жовтих карток пропустить матч в Києві бразильський нападник Карліньос. Існує ймовірність, що на поле "Олімпійського" вийде напіврезервний склад Лугано.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО VS ЛУГАНО

Орієнтовні стартові склади команд

Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Шапаренко – Циганков, Де Пена – Бєсєдін

Бойко – Кендзьора, Попов, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Шапаренко – Циганков, Де Пена – Бєсєдін Лугано: Бауманн – Елодж, Маріч, Дапрела, Обексер – Кустодіо, Вечеї, Араторе, Ловріч, Боттані – Дальмонте

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