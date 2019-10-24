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ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи

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Динамо грає у Києві проти Копенгагена - фото 1
Динамо грає у Києві проти Копенгагена / maximum.fm

У Києві відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Динамо і Копенгагеном. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте, аби вболівати за киян!

Динамо приймає Копенгаген у 3-му турі Ліги Європи. На думку букмекерів, українська команда є безумовним фаворитом у цьому поєдинку.

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Після двох стартових турів Ліги Європи у квартеті В склалася така ситуація: і Динамо, і Копенгаген набрали по чотири очки. Тепер в очному протистоянні цим суперникам доведеться вирішувати, хто ж з них сильніший. Сподіваємось, сьогодні кияни покажуть, на що здатні.

АНОНС МАТЧУ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

  • Дата: 24.10.2019
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський", Київ
  • Головний арбітр: Халіл Мелер (Туреччина)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 2
  • Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,94 – 3,34 – 4,75

Зазначимо, київське Динамо втратило тріо своїх основних гравців: голкіпера Дениса Бойка і пару центральних захисників: правого центрбека Микиту Бурду і лівого Тамаша Кадара.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО VS КОПЕНГАГЕН

Команди зустрінуться вперше, але кияни часто переходили дорогу данцям в єврокубках – 6 разів брали гору у двоматчевих протистояннях, 9 матчів виграли і лише двічі поступилися. А у рейтингу УЄФА клуби відділяє 21 позиція.

Букмекери віддають перевагу господарям поля, команді Олексія Михайличенка. Втім, шанси на успіх данців також реальні. У цьому квартеті команди наразі не відрізняються високою результативністю і навряд чи ситуацію кардинально змінить поєдинок в Києві.

Стартові склади команд на матч 24 жовтня

  • Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шепелєв, Вербіч – Бєсєдін
  • Копенгаген: Юнссон – Варела, Нельссон, Папаяннопулос, Бенгтссон – Фальк-Єнсен, Зека, Стаге, Фішер – Сантос, Бендтнер

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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