ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи

У Києві відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Динамо і Копенгагеном. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте, аби вболівати за киян!

Динамо приймає Копенгаген у 3-му турі Ліги Європи. На думку букмекерів, українська команда є безумовним фаворитом у цьому поєдинку.

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Після двох стартових турів Ліги Європи у квартеті В склалася така ситуація: і Динамо, і Копенгаген набрали по чотири очки. Тепер в очному протистоянні цим суперникам доведеться вирішувати, хто ж з них сильніший. Сподіваємось, сьогодні кияни покажуть, на що здатні.

АНОНС МАТЧУ ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН

Дата : 24.10.2019

: 24.10.2019 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення : стадіон НСК "Олімпійський", Київ

: стадіон НСК "Олімпійський", Київ Головний арбітр: Халіл Мелер (Туреччина)

Халіл Мелер (Туреччина) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн : на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,94 – 3,34 – 4,75

Зазначимо, київське Динамо втратило тріо своїх основних гравців: голкіпера Дениса Бойка і пару центральних захисників: правого центрбека Микиту Бурду і лівого Тамаша Кадара.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО VS КОПЕНГАГЕН

Команди зустрінуться вперше, але кияни часто переходили дорогу данцям в єврокубках – 6 разів брали гору у двоматчевих протистояннях, 9 матчів виграли і лише двічі поступилися. А у рейтингу УЄФА клуби відділяє 21 позиція.

Букмекери віддають перевагу господарям поля, команді Олексія Михайличенка. Втім, шанси на успіх данців також реальні. У цьому квартеті команди наразі не відрізняються високою результативністю і навряд чи ситуацію кардинально змінить поєдинок в Києві.

Стартові склади команд на матч 24 жовтня

Динамо : Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шепелєв, Вербіч – Бєсєдін

: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шепелєв, Вербіч – Бєсєдін Копенгаген: Юнссон – Варела, Нельссон, Папаяннопулос, Бенгтссон – Фальк-Єнсен, Зека, Стаге, Фішер – Сантос, Бендтнер

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