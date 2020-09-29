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ДИНАМО ▶ ГЕНТ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
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Матч Динамо – Гент відбудеться у рамках другого поєдинку плей-офф Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Футбольні клуби "Динамо" та "Гент" зустрінуться у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" у рамках другого поєдинку плей-офф Ліги Чемпіонів. На виїзді наші хлопці змогти перемогти бельгійців з рахунком 2:1. Цікаво, чи вдасться їм сьогодні знову перемогти. Уболіваємо за "Динамо"!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ДИНАМО – ГЕНТ
- Дата: 29.09.2020
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський", Київ
- Головний арбітр: Шимон Марчиняк (Польща)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,8 – 4,4 – 3,7
Минулий матч, коли "Динамо" на виїзді перемогло "Гент", добряче так змусив переживати українських фанатів. Нашим хлопцям таки вдалося повторити досягнення десятирічної давності, коли вони перемогли у "Гента" з рахунком 3:1 та 3:0. Чи зможуть вони здобути перемогу у домашньому матчі, – побачимо вже сьогодні.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – ГЕНТ ТУТ
Ми без перебільшень можемо заявити, що матч Динамо – Гент однозначно можна вважати чи не найвідповідальнішою зустріччю наших хлопців за останні чотири роки. Воно й не дивно, адже саме наприкінці 2016 року київський клуб зіграв свій останній матч у групі Ліги Чемпіонів. Наступні три сезони не задавалися хлопцям, тож тримаємо кулачки, щоб цьогоріч нам таки вдалося розірвати це порочне коло.
Найважливіше – забути рахунок першого матчу. Природно, треба пам'ятати про гру, атмосферу, настрої, який суперник протистоїть нам. А ось про результат треба забути. Емоції – це частина моєї професії, частина футболу. Заради них я і повернувся в футбол, – прокоментував Мірче Луческу напередодні матчу.
Орієнтовні склади команд:
- Динамо: Бущан – Кендзьора – Забарний – Сирота – Миколенко – Сидорчук – Шапаренко – Циганков – Буяльський – де Пена – Супряга
- Гент: Руф – Кастро-Монтес – Пластун – Нгаду-Нгаджі – Фортуна – Овусу – Дорш – Букарі – Бутака – Ньянгбо – Кляйндінст
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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