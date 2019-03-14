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Динамо – Челсі: коли і де дивитися матч Ліги Європи

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Челсі – беззаперечний фаворит матчу ЛЄ - фото 1
Челсі – беззаперечний фаворит матчу ЛЄ / NewsOne

14 березня у Києві на НСК Олімпійський відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо Київ і англійським Челсі. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн поєдинок, щоб вболівати за наших!

У першому матчі, який пройшов у Лондоні 7 березня, Челсі розгромив Динамо з рахунком 3:0.

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Анонс матчу Динамо – Челсі

  • Дата: 14.03.2019
  • Коли: 19:55
  • Місце проведення: НСК Олімпійський, Київ
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1
  • Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
Динамо – Челсі: коли і де дивитися матч Ліги Європи - фото 314261

Орієнтовні склади:

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Сидклей, Гармаш.

Челсі: Кабальєро, Дзаппакоста, Рюдігер, Крістенсен, Алонсо, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-Одоі, Жиру, Вілліан.

Головний арбітр матчу: 37-річний німецький суддя Тобіас Штилер.

Прогнози букмекерів: головним фаворитом цього матчу є Челсі. Так, букмекерська компанія PariMatch приймає ставки на перемогу англійців з коефіцієнтом 1,93, а на перемогу Динамо – 4,20, нічия оцінюється в 3,60. У William Hill ставки на перемогу Динамо – 4,20, перемога Челсі – 1,88, нічия – 3,50.

Найкращого результату в Лізі Європи футболісти Динамо досягли у сезоні 2014-2015, коли дісталися чвертьфіналу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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