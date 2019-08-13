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ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня

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Динамо vs Брюгге - фото 1
Динамо vs Брюгге / gettyimages

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів між командами Динамо – Брюгге вирішить, яка ж команда пройде у наступну стадію турніру. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися гру і вболівати за наших!

Київське Динамо у першому виїзному матчі мінімально поступилося Брюгге (1:0). Щоб вийти в 4-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, підопічним Олександра Хацкевича треба обов'язково перемагати, причому з різницею, щонайменше, у два м'ячі. Киян, звичайно, може влаштувати і рахунок 1:0, але у такому разі нас очікує серія післяматчевих пенальті. Ми ж сподіваємося на краще – вболівайте за "біло-синіх" разом з нами!

Телевізійна трансляція доступна на каналі 2+2. Дивитися гру можна й онлайн – ось трансляція Динамо vs Брюгге 13 серпня 2019:

До теми: Відео голів та огляд матчу Брюгге – Динамо

Фаворитом протистояння букмекери вважають Динамо. На перемогу киян роблять ставки з коефіцієнтом 2,15, а тріумф Брюгге дають 3,4. Нічия оцінюється у 3,48. Відзначимо, що у разі перемоги над Брюгге "біло-сині" зустрінуться з переможцем пари Базель / ЛАСК.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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