Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів

Матч Брюгге – Динамо у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбувся 6 серпня. Дізнайтеся рахунок гри, а також дивіться відео голів та огляд запеклого поєдинку!

У першій особистій зустрічі Брюгге (Бельгія) та Динамо (Київ) борються за вихід у плей-офф Ліги чемпонів. Обидві команди успішно розпочали сезон у своїх чемпіонатах, однак у єврокубковому протистоянні букмекери перевагу віддавали все ж суперникам українців.

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Несподівано для всіх пресингувати на старті матчу розпочали кияни. Уже в перші хвилини Динамо мало кілька хороших моментів, але господарі поля практично одразу взяли ситуацію під контроль та відповіли не менш небезпечними епізодами. Під завісу тайму бельгійці таки вийшли вперед: Олександр Караєв сфолив у штрафному майданчику, відтак арбітр призначив пенальті. Ганс Ванакен пробив одинадцятиметровий точнісінько в правий кут воріт Бойка. 1:0.

Відео голу Ванакена з пенальті (37 хвилина)

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