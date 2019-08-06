На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
- 30
Матч Брюгге – Динамо у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбувся 6 серпня. Дізнайтеся рахунок гри, а також дивіться відео голів та огляд запеклого поєдинку!
У першій особистій зустрічі Брюгге (Бельгія) та Динамо (Київ) борються за вихід у плей-офф Ліги чемпонів. Обидві команди успішно розпочали сезон у своїх чемпіонатах, однак у єврокубковому протистоянні букмекери перевагу віддавали все ж суперникам українців.
Це цікаво: Онлайн трансляція матчу БРЮГГЕ – ДИНАМО
Несподівано для всіх пресингувати на старті матчу розпочали кияни. Уже в перші хвилини Динамо мало кілька хороших моментів, але господарі поля практично одразу взяли ситуацію під контроль та відповіли не менш небезпечними епізодами. Під завісу тайму бельгійці таки вийшли вперед: Олександр Караєв сфолив у штрафному майданчику, відтак арбітр призначив пенальті. Ганс Ванакен пробив одинадцятиметровий точнісінько в правий кут воріт Бойка. 1:0.
Відео голу Ванакена з пенальті (37 хвилина)
Інформація оновлюється...
Дивіться також: Як Динамо перемогло Шахтар і здобуло Суперкубок України
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
21:55Алессандра Амбросіо поділилася ефектними кадрами з відпочинку
-
21:337 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00БРЮГГЕ – ДИНАМО онлайн трансляція: дивитися матч Ліги чемпіонів 6 серпня
-
20:52Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:30Кому варто назавжди відмовитися від золотих прикрас
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
19:52Дивні смайлики їжі і що вони значать
-
19:41100 метрів в глибину: українка встановила неймовірний рекорд
-
19:20Оголена Леся Нікітюк показала свій ідеальний ранок
-
19:11Стало відомо, коли відбудеться реліз iPhone XI
-
19:01Медики розповіли, чому чоловікам не можна мати великі животи
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:40У Viber з'явилися іменні стікери поп-діви Олі Полякової
-
18:24Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити
-
18:12Зеленський підписав закон про зелені номери для електромобілів
-
17:51Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі
-
17:39В яких умовах можна використовувати вентилятори
-
17:23ТОП-3 шикарних серіали від Netflix
-
17:13Сексуальна Карла Бруні показала голе фото з 90-х
-
17:00БРЮГГЕ – ДИНАМО: де і коли дивитись онлайн матч Ліги чемпіонів
-
16:53Wizz Air відкрив шість нових напрямків з Одеси
-
16:43Кличко під час відпустки ефектно відповів Богдану на тролінг: фотофакт
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
16:21Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
-
15:00Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN
-
13:00IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто
- 05 серпня
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
15:30ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
-
13:25Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа
-
11:45Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
-
09:50Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою
-
07:33Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)
- 04 серпня
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)
-
12:13Чотири дивовижних серіали, які ви могли пропустити
-
10:46Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь
-
08:155 причин появи хропіння, про які ви могли не підозрювати
- 03 серпня
-
21:23Справжній мачо: Олег Винник змусив змокріти всіх вовчиць України
-
19:20Все банальніше: творці ГРИ ПРЕСТОЛІВ розсекретили офіційний сценарій фінальної серії