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ДИНАМО ▶ БАРСЕЛОНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

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Матч Динамо – Барселона - фото 1
Матч Динамо – Барселона / dynamo.kiev.ua

Матч Динамо – Барселона відбудеться у рамках четвертого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Динамо зіграє з Барселоною у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Києві, на НСК "Олімпійський". Уболіваємо за Динамо!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

  • Дата: 24.11.2020
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: НСК "Олімпійський", Київ
  • Головний арбітр: Матей Юг (Словенія)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 2
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 4,68 – 5,15 – 1,49

Всупереч очікуванням, за підсумками гри на "Камп Ноу" підопічні Мірчі Луческу, попри програш, зірвали оплески не тільки української, а й іспанської футбольної громадськості. І це не дивлячись на всі кадрові проблеми, пов'язані з коронавірусом.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – БАРСЕЛОНА ТУТ

Попри проблеми в Ла Лізі, Барселона йде без втрат в Лізі чемпіонів. Але парадокс: за наповненням і якістю гри в першому колі групового етапу питань не залишилося лише щодо виїзного матчу з Ювентусом. З аутсайдерами групи Ференцварошем і Динамо на своєму полі Барселоні довелося "повозитися".

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

У Динамо ситуація з кадрами не критична, але відсутність двох найкращих гравців команди в матчі на "Камп Ноу" (Жерсона Родрігеса і Віктора Циганкова) серйозно сковує потенціал колективу Мірчі Луческу. Зате вкотре свій шанс отримає Влад Супряга. В Іспанії у нього був один класний шанс забити, але форвард ним не скористався.

Орієнтовні склади команд:

  • Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шепелев, Буяльський, Де Пена, Шапаренко, Вербич, Супряга
  • Барселона: Тер Штеген, Дест, Лангле, Мінгеза, Альба, Пьянич, Коутіньйо, Дембеле, Педрі, Трінкау, Грізманн

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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