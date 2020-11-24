ДИНАМО ▶ БАРСЕЛОНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Матч Динамо – Барселона відбудеться у рамках четвертого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Динамо зіграє з Барселоною у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Києві, на НСК "Олімпійський". Уболіваємо за Динамо!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

Дата : 24.11.2020

: 24.11.2020 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: НСК "Олімпійський", Київ

НСК "Олімпійський", Київ Головний арбітр : Матей Юг (Словенія)

: Матей Юг (Словенія) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 4,68 – 5,15 – 1,49

Всупереч очікуванням, за підсумками гри на "Камп Ноу" підопічні Мірчі Луческу, попри програш, зірвали оплески не тільки української, а й іспанської футбольної громадськості. І це не дивлячись на всі кадрові проблеми, пов'язані з коронавірусом.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – БАРСЕЛОНА ТУТ

Попри проблеми в Ла Лізі, Барселона йде без втрат в Лізі чемпіонів. Але парадокс: за наповненням і якістю гри в першому колі групового етапу питань не залишилося лише щодо виїзного матчу з Ювентусом. З аутсайдерами групи Ференцварошем і Динамо на своєму полі Барселоні довелося "повозитися".

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

У Динамо ситуація з кадрами не критична, але відсутність двох найкращих гравців команди в матчі на "Камп Ноу" (Жерсона Родрігеса і Віктора Циганкова) серйозно сковує потенціал колективу Мірчі Луческу. Зате вкотре свій шанс отримає Влад Супряга. В Іспанії у нього був один класний шанс забити, але форвард ним не скористався.

Орієнтовні склади команд:

Динамо : Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шепелев, Буяльський, Де Пена, Шапаренко, Вербич, Супряга

: Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шепелев, Буяльський, Де Пена, Шапаренко, Вербич, Супряга Барселона: Тер Штеген, Дест, Лангле, Мінгеза, Альба, Пьянич, Коутіньйо, Дембеле, Педрі, Трінкау, Грізманн

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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