ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Матч Динамо – АЗ Алкмаар буде третім кваліфікаційним поєдинком Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Футбольні клуби "Динамо" та "АЗ" зустрінуться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" у рамках третього кваліфікаційного поєдинку Ліги Чемпіонів. Уболіваємо за наших хлопців, які через обмеження, пов'язані з коронавірусною інфекцією, вимушені боротися за перемогу за порожніх трибун!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ДИНАМО – АЗ

Дата : 15.09.2020

: 15.09.2020 Коли : 20:00

: 20:00 Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський", Київ

стадіон НСК "Олімпійський", Київ Головний арбітр : Орел Гринфельд (Ізраїль)

: Орел Гринфельд (Ізраїль) На якому каналі трансляція : 2+2.

: 2+2. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,7 – 2,55 – 3,4

Цікавим цей матч є бодай з тієї причини, що путівка до раунду плей-офф розігруватиметься за результатами єдиного матчу. І тут у наших хлопців є мала, але все ж перевага: вони грають у рідних для себе стінах. Тож, маємо надію, це допоможе їм показати гідну гру у боротьбі з віце-чемпіоном Нідерландів.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – АЗ ТУТ

Якщо "Динамо" уже встиг зіграти три офіційні матчі, то "АЗ" такою кількістю ігор похизуватися не може. Весь досвід у сезоні-2020/2021 обмежується одним матчем другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Команда з Алкмару зіграла проти "Вікторії". Тоді матч закінчився з рахунком 3:1 на користь нідерландців.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ДИНАМО – АЗ

Футболісти, які є у мене, – найкращі. Я впевнений в них, вони впевнені в мені. І ми разом готуємося до гри, – заявив напередодні головний тренер "Динамо" Мірче Луческу.

Орієнтовні склади команд:

Динамо : Бущан – Караваєв, Кендзьора, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон Родрігес, Буяльський, де Пена – Супряга

: Бущан – Караваєв, Кендзьора, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон Родрігес, Буяльський, де Пена – Супряга АЗ: Бізот – Свенссон, Влаар, Копмайнерс, Вейндал – Класі, де Віт, Мідтше – Гудмундссон, Боаду, Ідрісі

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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