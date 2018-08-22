Аякс – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги Чемпіонів

Матч Аякс – Динамо у плей-офф Ліги Чемпіонів 2018/19 видався багатим на результативні удари. До вашої уваги відео голів та огляд напруженого поєдинку киян.

Зустріч Аякс vs Динамо розпочалася зі швидкого голу – на жаль, у ворота киян. Уже на другій хвилині матчу плей-офф ЛЧ Донні ван де Беек отримав скидку від Зієха в штрафний і відправив м'яч під опорну ногу нашого Дениса Бойка.

Дивіться відео голу ван де Беека (Аякс) – рахунок 1:0

Однак "біло-сині" не розгубилися і після низки моментів завдали удару у відповідь. На 16 хвилині чергова подача з кутового завершилася ударом головою від Кадара, з яким вдалося впоратися Онану, але м'яч відскочив точно на ногу Кендзьорі, який і зрівняв рахунок на табло!

Відео голу Кендзьори (Динамо) – рахунок 1:1

Кияни виглядали досить впевнено після забитого голу, але щось пішло не так під завісу першого тайму. На 35 хвилині Зієх потужно пробив з-за меж штрафного, після чого м'яч влучив у голову Кадара та зрикошетив у кут воріт київського кіпера.

Дивіться відео голу Зієха (Аякс) – рахунок 2:1

Буквально через 3 хвилини Динамо пропустило третій м'яч. Тальяфіко знайшов на куті воротарського Тадича, який поцілив у ближній кут. Без шансів для Бойка.

Дивіться відео голу Тадича (Аякс) – рахунок 3:1

Перший тайм завершився із рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Дивіться найкращі моменти першого тайму:

У другій половині матчу кияни намагалися огризатися, але створити справді небезпечних моментів біля воріт суперника не змогли. Натомість – ледь не пропустили знову: першого разу виручив Бойко, другого – штанга.

Матч завершився з рахунком 3:1, і це досить комфортна перевага амстердамців перед візитом до столиці України. Хоча шанс у Динамо, звичайно ж, є, але киянам доведеться стрибнути вище голови.

Огляд матчу Аякс – Динамо:

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