Динамо – Зоря: відео голів і огляд розгромного матчу

Матч між командами Динамо – Зоря вразив кількістю забитих голів та своєю видовищністю. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів і огляд поєдинку 25 лютого.

На перший в 2019 році поєдинок чемпіонату України київське Динамо вийшло без дискваліфікованого Шепелєва та травмованих Піваріча, Дуелунда, Бесєдіна і Кадара. У Зорі ж за умовами орендної угоди не могли зіграти Богдан Ледньов, Олександр Тимчик та Богдан Михайличенко.

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Кияни перевернули хід поєдинку протягом трьох хвилин першого тайму. На 34-й хвилині Циганков отримав пас від Шапаренка. Протягнув м'яч і прострілив на дальню штангу назад на Миколу, який вразив порожні ворота 1:0. Незабаром класний сольний прохід вдався і Вербічу. Більш того, перед самою перервою Шапаренко після навісу Вербіча довів рахунок до розгромного – 3:0.

Побиття Зорі продовжилося після перерви. Спочатку Вербіч після відскоку м'яча від Караваєва вийшов на ударну позицію і забив свій сьомий м'яч у цьогорічному розіграші Прем'єр-ліги, а на 73-й хвилині після флангового навісу Кендзьори іспанець Соль відкрив рахунок своїм голам в чемпіонаті України: 5:0.

Дивитися онлайн огляд матчу і відео голів у грі Динамо – Зоря:

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