Динамо – Шахтар: з'явилося повне відео бійки футболістів після матчу

Матч Динамо – Шахтар відбувся 10 серпня в рамках третього туру Української Прем'єр-ліги, і перемогу в ньому здобули "гірники". Емоції гравців обох команд були настільки напружені, що після завершення поєдинку спалахнула бійка.

Шахтар на виїзді обіграв Динамо з рахунком 2:1, але й цього разу без бійки не обійшлось. Судячи з кадрів, спершу не порозумілись динамівець Карлос де Пена та "гірник" Тайсон, а далі – пішло-поїхало.

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У телетрансляцію Класичного потрапило лише кілька секунд бійки. Тепер же на YouTube з'явилося повне відео конфлікту між футболістами:

Ось відео голів та огляд матчу 11 серпня:

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