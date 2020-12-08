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ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

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ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи - фото 1

У вівторок, 8 грудня, Динамо і Ференцварош зустрінуться у матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч пройде в Києві на НСК Олімпійський. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Динамо в рамках шостого туру Ліги чемпіонів зіграє з Ференцварошем. Вирішальний поєдинок українців з найсильнішим клубу Угорщини пройде на порожньому "Олімпійському".

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Анонс матчу Ліги Європи ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ

  • Дата: 8.12.2020
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: стадіон "Олімпійський", Київ
  • Головний арбітр: Андреас Екберг (Швеція)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 2, Футбол 1
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,89 – 3,70 – 4,50.

У цій грі визначиться команда, яка посяде третє місце в групі G і відправиться в плей-офф Ліги Європи. Для того, щоб туди потрапити, Динамо необхідно обіграти команду Реброва, або ж зіграти внічию, пропустивши при цьому не більше як два м'ячі.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ ТУТ

Перший матч команд відбувся в Угорщині і завершився з рахунком 2:2. Тоді в першому таймі кияни забили два голи і впевнено домінували, поки під кінець зустрічі підопічні Сергія Реброва не виправити і зрівняли рахунок. На цей момент команди набрали по одному балу (якраз в тому будапештському поєдинку). Киян влаштує перемога, а також невелика нічия (0:0; 1:1 або 2:2). Угорцям же необхідно або брати три очки, або зводити гру до результативної нічиєї (3:3 і більше).

ДИВІТЬСЯ ОНЛАЙН ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ

Орієнтовні склади команд

Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Циганков, Шепелев, Шапаренко, Родрігеш, Вербич.

Ференцварош: Дібуш, Ботка, Блажіч, Фрімпонг, Двалі, Хайстер, Зубков, Харатін, Шигера, Узун, Нгуєн.

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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