На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
- 3
У вівторок, 8 грудня, Динамо і Ференцварош зустрінуться у матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч пройде в Києві на НСК Олімпійський. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Динамо в рамках шостого туру Ліги чемпіонів зіграє з Ференцварошем. Вирішальний поєдинок українців з найсильнішим клубу Угорщини пройде на порожньому "Олімпійському".
І ще: У Німеччині воротар забив автогол століття: курйозне відео
Анонс матчу Ліги Європи ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ
- Дата: 8.12.2020
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон "Олімпійський", Київ
- Головний арбітр: Андреас Екберг (Швеція)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2, Футбол 1
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,89 – 3,70 – 4,50.
У цій грі визначиться команда, яка посяде третє місце в групі G і відправиться в плей-офф Ліги Європи. Для того, щоб туди потрапити, Динамо необхідно обіграти команду Реброва, або ж зіграти внічию, пропустивши при цьому не більше як два м'ячі.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ ТУТ
Перший матч команд відбувся в Угорщині і завершився з рахунком 2:2. Тоді в першому таймі кияни забили два голи і впевнено домінували, поки під кінець зустрічі підопічні Сергія Реброва не виправити і зрівняли рахунок. На цей момент команди набрали по одному балу (якраз в тому будапештському поєдинку). Киян влаштує перемога, а також невелика нічия (0:0; 1:1 або 2:2). Угорцям же необхідно або брати три очки, або зводити гру до результативної нічиєї (3:3 і більше).
ДИВІТЬСЯ ОНЛАЙН ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ
Орієнтовні склади команд
Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Циганков, Шепелев, Шапаренко, Родрігеш, Вербич.
Ференцварош: Дібуш, Ботка, Блажіч, Фрімпонг, Двалі, Хайстер, Зубков, Харатін, Шигера, Узун, Нгуєн.
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
Дивіться також: Блогер показав на відео, як Мессі терпить увагу фанатів
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
21:179 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Тайка Вайтіті зняв вельми незвичайну рекламу Xbox Series X: відео
-
20:22Телескоп Hubble зробив знімок унікальної галактики
-
19:4562-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:13Пара пробула два дні у заметеному снігом автомобілі через помилку навігатора
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
18:00Гороскоп на 9 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Автолюбитель показав на відео, як виглядає заміна моторного мастила за 21 тисячу доларів
-
17:21Науковці придумали, як побороти зміни клімату за допомогою пива та чипсів
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото
-
16:26Футболіст Арсеналу розбив свій новенький Ґелендеваґен: момент аварії потрапив на відео
-
15:50Упіймали на гарячому: епічні фото собак, які добряче провинились
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Розкута співачка Lizzo показала фігуру у відвертому відео
-
14:51Як запобігти емоційному вигоранню на роботі
-
14:20У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку
-
13:58Розкішна Барбара Палвін похизувалась фігурою в білизні
-
13:22Смерть 2020-му: тизер фільму від творців Чорного дзеркала
-
12:53Як креативно використати старий телевізор: лайфхак з мережі
-
12:20Фільм Сутінки: у мережі з'явилось епічне відео з усіма зітханнями Белли
-
11:53У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину
-
11:21Курйозна Кім Карадшян показала пікантні фото в джакузі (18+)
-
10:51Не кавою єдиною: що пити вранці, щоб швидко включитись в роботу
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото
-
14:20У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку
-
11:53У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня
-
07:19Toyota анонсувала новий електричний кросовер: чим здивує авто
- 07 грудня
-
20:23Ця зваблива лікарка захоплює чоловіків, але її вік вражає (фото)
-
17:17Яка ваша найбільша проблема: простий психологічний тест у картинці
-
14:19Як Тіна Кароль захоплювала на Танцях з зірками: всі образи красуні
-
11:18Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 грудня
-
07:19Погода в Україні 7 грудня: точний прогноз на понеділок
- 06 грудня
-
21:47Опубліковано найдетальніше фото плями на Сонці
-
18:45Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Шейла Фонг, яка претендує на пікантний рекорд
-
15:25Кулінарний провал: фото страв, які виглядають зовсім не апетитно
-
12:31Музика твоєї зими: плейлист нових пісень грудня
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 грудня
- 05 грудня
-
20:20Сатана і 2020 рік: реклама додатку для знайомств підкорює мережу
-
17:25Як правильно позувати: фото котів, які перевершують світових моделей
-
14:21Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті
-
12:12Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня
-
08:19Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні
- 04 грудня
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій