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Динамо – Аякс: коли і де дивитися матч Ліги Чемпіонів

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Читайте, на якому каналі дивитися матч Динамо – Аякс - фото 1
Читайте, на якому каналі дивитися матч Динамо – Аякс

Матч-відповідь між командами Динамо (Київ) – Аякс (Нідерланди) відбудеться у вівторок, 28 серпня. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію запеклого поєдинку за вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів.

Динамо програло перший матч Аяксу, тож поєдинок-відповідь стане для киян останнім шансом вибороти путівку в груповий етап ЛЧ. Сподіваємося, що рідні стіни допоможуть підопічним Олександра Хацкевича перемогти суперників. Вболіваємо за "біло-синіх" разом!

Коли і де дивитися матч Динамо – Аякс

  • Місце проведення: НСК "Олімпійський", Київ
  • Дата матчу: 28.08.2018
  • Час: 22:00 за Києвом

Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 1".

Дивіться також: Відео голів та огляд першого матчу Аякс – Динамо

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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