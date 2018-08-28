Динамо – Аякс: коли і де дивитися матч Ліги Чемпіонів

Матч-відповідь між командами Динамо (Київ) – Аякс (Нідерланди) відбудеться у вівторок, 28 серпня. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію запеклого поєдинку за вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів.

Динамо програло перший матч Аяксу, тож поєдинок-відповідь стане для киян останнім шансом вибороти путівку в груповий етап ЛЧ. Сподіваємося, що рідні стіни допоможуть підопічним Олександра Хацкевича перемогти суперників. Вболіваємо за "біло-синіх" разом!

Коли і де дивитися матч Динамо – Аякс

Місце проведення: НСК "Олімпійський", Київ

НСК "Олімпійський", Київ Дата матчу: 28.08.2018

28.08.2018 Час: 22:00 за Києвом

Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 1".

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) 22 Сер 2018 р. о 11:30 PDT

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