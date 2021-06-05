Дін Вінчестер покращав: Дженсен Еклз вразив фанатів своїм виглядом

Зірка "Надприродного" Дженсен Еклз показав, як готується до своєї появи у серіалі "Хлопці". І серденька всіх шанувальників Діна Вінчестера знову розбились, адже актор у чудовій формі!

43-річний американський актор Дженсен Еклз, якому славу принесла роль одного із братів Вінчестерів у серіал "Надприродне", активно веде профіль в Інстаграмі. Там за зіркою стежать понад 8 мільйонів користувачів, адже він ділиться кадрами зі своїх буднів та зйомок, передає Радіо MAXIMUM.

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Зараз Дженсен активно працює над роллю Солдатика, яку зіграє у третьому сезоні недитячого супергеройського серіалу "Хлопці". Він є своєрідною пародією на Капітана Америку з коміксів Marvel, тому повинен виглядати не менш ефектно. Для цього актор не лише відростив волосся та бороду, а ще й пішов у спортзал. Відео з тренувань викликало неабиякий захват у підписників і понад 2,5 млн переглядів!

"Стівен Амелл (Зелена стріла), Грант Гастін (Флеш) та інші супергерої...Я починаю розуміти, у чому складнощі. Або, мабуть, я надто старий для такого", – зазначив автор в коментарі. Але фанати вже готові полюбити нового персонажа в його виконанні:

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