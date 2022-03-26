На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Дійте!": тисячі людей у Варшаві закликали захід захистити Україну
-
- 50
У Варшаві понад 4000 людей взяли участь в акції Stop promising, start acting! на підтримку України. Акція відбулася у день візиту до Польщі президента США Джо Байдена.
Метою заходу було звернути увагу на жертви серед населення, що зростають з величезною швидкістю та потребу у негайному закритті українського неба. Пише телеграм-канал znua_live.
Це важливо: Мешканці окупованого Славутича вийшла на мітинг за Україну: фото
За даними ООН, з 24 лютого по 23 березня від агресії Росії проти України загинули 1035 мирних мешканців, але насправді цифри більші. Тільки в Маріуполі, за різними даними, комунальні служби поховали в братських могилах 3000-4500 людей, але вже 6 днів у місті нікого не ховають.
Мирному світу складно усвідомити масштаб українського горя. Щоб показати частину втрат, організатори попросили учасників акції лягти на землю, згадавши кожного, хто загинув. Море людей уособлювало жертви війни.
І ще: Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення
- 26 березня
-
21:51Пенсії та соціальні виплати біженці зможуть отримувати за кордоном, – Лазебна
-
21:22Що робити, якщо втратили або забули паспорт: важлива інструкція
-
20:54Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать
-
20:20Українці отримають місяць безплатної підписник на PlayStation Plus від Sony
-
19:52Як допомогти людям, які пережили облогу або полон: важливі поради
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:22Реальна новина чи фейк: працює Telegram-бот для перевірки інформації
-
18:53Перехід на літній час 2022 року: коли переводять годинники в Україні
-
18:20Чому під час війни люди розходяться
-
17:53Як сплатити комунальні платежі карткою "єПідтримка": покрокова інструкція
-
17:21"Паляниця, а не русні п***а": журнал TIME сплутав “універсальний пароль" українців – 18+
-
16:51Шукаю рідних: на Київщині з'явився Telegram-бот для пошуку зниклих людей
-
16:20Світові виробники двигунів для суден розривають зв'язки з Росією
-
15:50Як уникнути втоми та стресу під час війни: три поради на кожен день
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:14"Україна нарешті об'єдналася": Ірма Вітовська емоційно прокоментувала події в країні
-
14:43Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй!"
-
14:21Сни Дріади – Лицарям: слухайте нову потужну пісню про українських героїв
-
13:48"Дійте!": тисячі людей у Варшаві закликали захід захистити Україну
-
13:15Дощову або з-під крана: як правильно відфільтрувати воду вдома
-
12:44Українські фігуристи виступили на чемпіонаті світу без костюмів і без тренувань: відео
-
12:19У Херсоні по радіо почали транслювати проросійську пропаганду
-
11:42Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення
-
11:15Найпростіший рецепт паляниці на пательні з мінімуму інгредієнтів
-
10:42Мешканці окупованого Славутича вийшла на мітинг за Україну: фото
- 26 березня
-
17:21"Паляниця, а не русні п***а": журнал TIME сплутав “універсальний пароль" українців – 18+
-
15:14"Україна нарешті об'єдналася": Ірма Вітовська емоційно прокоментувала події в країні
-
11:42Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення
-
08:15Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 25 березня
-
20:49Було – Стало: український блогер у колажах показує "русскій мір" у дії
-
18:12Ці країни виступають проти зупинення імпорту енергоресурсів РФ
-
16:3383% українців за те, щоб українська мова була єдиною державною: опитування
-
14:14Від козаків до сьогодення: легенда про Чорнобаївку підкорює ТікТок – відео
- 24 березня
-
19:53В Україні скасували ЗНО та ДПА у 2022 році: як зараховуватимуть студентів до вишів
-
17:12На своїй землі: у відкритий доступ виклали зворушливу українську короткометражку
-
13:49Хакери зламали центральний банк Росії: обіцяють оприлюднити тисячі секретних файлів
-
11:13Легендарній Чорнобаївці присвятили пісню: слухайте новий хіт про війну
-
07:22"Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни
- 23 березня
-
19:50Святослав Вакарчук виконав пісню "Все буде добре" під час візиту Рівненщини
-
13:17Кабмін дозволив під час війни водіям з правами категорії В їздити на вантажівках
-
11:49Як відновити сили, якщо немає часу на сон
-
07:51Як продовжувати жити в умовах війни: 5 ідей, що допоможуть та вашим близьким
- 22 березня
-
21:18У Львові відкрили клуб для тих, хто хоче вивчити українську мову
-
19:32Гурт Антитіла запропонував Еду Ширану зробити телеміст між Києвом і Бірмінгемом
-
17:15Дивіться фільм "Fairytale" about the WAR про перші тижні вторгнення РФ в Україну – 18+
-
14:32Гроші. Робота. Житло: в Україні стартувала нова програма допомоги переселенцям
- 21 березня
-
21:12Відпишіться негайно: ці телеграм-канали окупанти використовують для пропаганди
-
19:31Клопотенко відкрив у Львові заклад Інші: у чому його особливість
-
17:32У Києві знову запровадили довгу комендантську годину: скільки вона триватиме
-
14:18Що робити, якщо вас взяли у полон: рекомендації щодо поведінки