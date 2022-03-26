"Дійте!": тисячі людей у Варшаві закликали захід захистити Україну

У Варшаві понад 4000 людей взяли участь в акції Stop promising, start acting! на підтримку України. Акція відбулася у день візиту до Польщі президента США Джо Байдена.

Метою заходу було звернути увагу на жертви серед населення, що зростають з величезною швидкістю та потребу у негайному закритті українського неба. Пише телеграм-канал znua_live.

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За даними ООН, з 24 лютого по 23 березня від агресії Росії проти України загинули 1035 мирних мешканців, але насправді цифри більші. Тільки в Маріуполі, за різними даними, комунальні служби поховали в братських могилах 3000-4500 людей, але вже 6 днів у місті нікого не ховають.

Мирному світу складно усвідомити масштаб українського горя. Щоб показати частину втрат, організатори попросили учасників акції лягти на землю, згадавши кожного, хто загинув. Море людей уособлювало жертви війни.

У Варшаві тисячі людей вийшли на акцію підтримки України. Учасники акції лягли на землю в пам'ять про загиблих через війну мирних жителів pic.twitter.com/YcI8DKMrYV — hromadske (@HromadskeUA) March 26, 2022

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