Die Antwoord – Future Baby: дивіться новий футуристичний кліп (18+)

Популярний гурт Die Antwoord випустив новий крутий кліп на трек "Future Baby", який нагадує ігри у стилі ретро та постапокаліпсису водночас. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Південноафриканська група Die Antwoord потішила шанувальників новим колоритним кліпом на пісню Future Baby, яка потрапила до їхньої недавньої платівки "House of Zef". Ролик вийшов доволі атмосферним та вже встиг зібрати майже 300 тисяч переглядів.

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На відео аватар фронтмена Воткін Тюдор Джонс (Ninja) відправляє на далеку планету у пошуках дружини. Йому доводиться пройти всі перешкоди у вигляді постапокаліптичного світу, щоб відшукати саме ту модель жінки. Звісно ж, нею стає вокалістка гурту Yo-Landi (Анрі Дю Туа). Круте поєднання кіберпанку, олдскульних ігор та апокаліпсису не залишило байдужими слухачів. Зацініть:

Die Antwoord - Future Baby, дивитись кліп онлайн:

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