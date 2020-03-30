Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць

Свіжі рок пісні за березень чекають на тебе у новому плейлисті альтернативи від Радіо МАКСИМУМ! Слухай онлайн не попсову музику за перший місяць весни та заряджайся гарним настроєм!

Нова музика у стилі рок з'являється зовсім не рідше, аніж попса, тому щомісяця Радіо МАКСИМУМ збирає найкрутіші новинки від відомих та молодих гуртів, які ви могли пропустити. Весна 2020 року поповнила плейлист альтернативними піснями, які точно не залишать байдужими і юних, і дорослих рокерів. Свіжі треки та яскраві кліпи вже встигли припасти до душі шанувальникам не попсової музики, тому зібрали всі нові треки у стилі рок, які вийшли у березні. Насолоджуйтесь!

Плейлист нової рок-музики березня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Korn - Can You Hear Me (Official Video)

Enter Shikari - T.I.N.A

Justin Bieber - Intentions (Rock Cover by Our Last Night)

smrtdeath - "Back With Me"

The Frights - "Kicking Cans"

Carry The Crown - Horizons (Official Music Video)

7 Days In Alaska - I Can't Eat Money (Lyric Video)

The Static Wake - Alive (Official Music Video)

Bullet To The Heart - Heartbreaker (Official Music Video)

Violet Nine - Fever Dreams (Official Music Video)

Descape - I Don't Know Anymore (Official Music Video)

ASKING ALEXANDRIA - Antisocialist (Official Music Video)

PALAYE ROYALE - Lonely (Official Music Video)

Roxanne - Arizona Zervas (Rock Cover) Fame On Fire

Make Them Suffer - Erase Me (Official Music Video)

The Acacia Strain - The Lucid Dream feat. Jess Nyx

The Acacia Strain - Solace And Serenity

Issues - Rain (Official Music Video)

Dance Gavin Dance - Strawberry's Wake (Official Music Video)

Billie Joe Armstrong of Green Day - I Think We're Alone Now (Cover)

FINAL STAIR - Headgames (OFFICIAL VIDEO)

SLIME - Hölle (OFFICIAL AUDIO)

August Burns Red - Paramount

As I Lay Dying - Destruction or Strength

SECRETS - Comedown (Official Music Video)

Papa Roach - Top of the World (Official Music Video)

Thousand Thoughts - Stigma (Official Music Video)

King Creature - Falling Down Again (Official Lyric Video)

Bad Wolves - Sober (Sno Babies Version)

New Found Glory - Nothing To Say (Lyric Video)

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