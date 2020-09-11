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Коронавірус Карантин 1 вересня

Діджей David Guetta побив одразу два рекорди Гіннеса

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David Guetta - фото 1
David Guetta / gettyimages

Популярний французький діджей побив відразу два рекорди Гіннеса. Сталося це завдяки Facebook: сторінка музиканта набрала 50 мільйонів 453 тисячі 440 лайків, а 48 мільйонів 223 тисячі 77 людей підписані на нього.

David Guetta отримав цю нагороду ще за те, що провів в прямому ефірі сет-трансляцію, яку подивилися безліч фанатів. І другий рекорд діджея – найбільш "залайкана" сторінка в Facebook.

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Цього року артист зібрав понад 1,5 мільйона доларів на боротьбу проти COVID-19, даючи благодійні онлайн-концерти. Відомо, що їх подивилися більше 50 мільйонів глядачів, а одну з таких трансляцій подивилися 161 тисяча 823 людини. Зараз David в самому розквіті сил, йому 52 роки. Діджей завоював любов слухачів, і вважається одним з найбільш затребуваних музичних продюсерів.

Він може похвалитися роботами з такими відомими виконавцями, як Ріанна, The Black Eyed Peas, Бібі Рекса, Ейкон, Кріс Вілліс, Келлі Роуленд, Jessie J, Ліл Уейн, Келіс, Мадонна, Кід Каді, Естель, Pitbull та інші.

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Джерело: guinnessworldrecords
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