Діджей – це музикант, а рейв – концерт: таке рішення суду

У Німеччині суд визнав рейви концертами, а діджеїв музикантами. Читайте далі та дізнайтеся, на що це тепер впливатиме.

Федеральний фінансовий суд Німеччини визнав, що діджеї – це музиканти, а рейви – музичні концерти. Тепер техно-клуби платитимуть знижені податки, тобто лише від продажу квитків, як концертні зали. Така постанова держоргану.

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Рішення суду стосується, зокрема, вечірок в берлінському техно-клубі Berghain, який став одним з позивачів. Суд вважає, що "вертушки", мікшерні пульти та програвачі компакт-дисків можуть вважатися музичними інструментами, принаймні якщо вони використовуються для виконання музичного твору, а не тільки для відтворення.

У Німеччині надання податкового бонусу клубам залежить від того, чи є музика реальною метою заходу з точки зору звичайного відвідувача. Якщо це танці та вечірки, а не концерт, тоді клуб повинен сплатити повний податок від продажу.

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