Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ді Капріо зі своєю розкішною пасією потрапив у об'єктив папараці

  • 49
Леонардо Ді Капріо - фото 1
Леонардо Ді Капріо / fakty

Актор Леонардо Ді Капріо славиться не тільки, як один з головних красенів Голлівуду, але і як знатний ловелас, який раз у раз змінює одну модель на іншу.

Останнім часом фанати помітили, що Ді Капріо вже близько трьох років зустрічається з моделлю Каміллою Моррено, яка є хрещеницею Аль Пачіно.

І ще: Настя Каменських в рожевому бікіні зайнялася дайвінгом

Пара познайомилася на закритій вечірці у Пачіно, і з того часу у них зав'язалися стосунки. І хоча Лео завжди був скритним, а репортерам лише зрідка вдавалося зняти його з дівчатами на відпочинку, з Каміллою його відносини виглядають зовсім по-іншому. Так, наприклад, з іншими тимчасовими пасіями актор не відвідував публічних заходів, а ось з новою коханою побував і на Оскарі, і в Каннах.

А зараз актор і модель разом проводять карантин і відпочивають на пляжі. Останні знімки дуже обговорювалися в мережі і багато хто відзначив, що Лео зі своїми зайвими кілограмами виглядає дуже безглуздо поруч з ідеальною і стрункою Каміллою.

Ді Капріо зі своєю розкішною пасією потрапив у об'єктив папараці - фото 420356

Ді Капріо зі своєю розкішною пасією потрапив у об'єктив папараці - фото 420357

Ді Капріо зі своєю розкішною пасією потрапив у об'єктив папараці - фото 420358

Це цікаво: Гаряча Dj NANA влаштувала фотосесію в бікіні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
  • 12 серпня, 18:43
  • 558
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 2104
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2473320
Загрузка...
Новини