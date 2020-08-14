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Ді Капріо зі своєю розкішною пасією потрапив у об'єктив папараці
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Актор Леонардо Ді Капріо славиться не тільки, як один з головних красенів Голлівуду, але і як знатний ловелас, який раз у раз змінює одну модель на іншу.
Останнім часом фанати помітили, що Ді Капріо вже близько трьох років зустрічається з моделлю Каміллою Моррено, яка є хрещеницею Аль Пачіно.
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Пара познайомилася на закритій вечірці у Пачіно, і з того часу у них зав'язалися стосунки. І хоча Лео завжди був скритним, а репортерам лише зрідка вдавалося зняти його з дівчатами на відпочинку, з Каміллою його відносини виглядають зовсім по-іншому. Так, наприклад, з іншими тимчасовими пасіями актор не відвідував публічних заходів, а ось з новою коханою побував і на Оскарі, і в Каннах.
А зараз актор і модель разом проводять карантин і відпочивають на пляжі. Останні знімки дуже обговорювалися в мережі і багато хто відзначив, що Лео зі своїми зайвими кілограмами виглядає дуже безглуздо поруч з ідеальною і стрункою Каміллою.
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