Дев'ятирічна дівчинка-скелелаз встановила унікальний рекорд

Маленька американка Перл Джонсон підкорила одну з найскладніших вершин в США. Дивіться, як це було!

Дівчинка за чотири дні і три ночі піднялася на знамениту скелю Ель-Капітан. Таким чином, Перл стала наймолодшою скалолазкою (серед хлопців і дівчат), яка пройшла цей маршрут.

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Джонсон побила попередній рекорд, що належав також американці Селлі Шнайтер, яка пройшла цей маршрут у 10 років в червні 2019 року. Перл Джонсон здійснювала сходження в парі зі своєю мамою Джанет та її товаришем Ніком Салленсом з рятувальної служби Йосемітського парку. Батько Перл, Філіп, рейнджер Йосемітського парку, спостерігав за сходженням з долини, та чекав їх на верху скелі.

"Мене запитували, чи переживаю я за сходження зі своєю дочкою. Я завжди відповідала – ні. Нам було комфортно на скелі, крім того ми з Перл багато лазили разом раніше і я знала, на що вона здатна", – поділилася враженнями Джанет.

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