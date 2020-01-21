Девід Лінч випустив фільм із собою і мавпою: відео

Американський режисер і сценарист Девід Лінч випустив короткометражний фільм Що зробив Джек? Розповідаємо, чим цікава ця стрічка.

У стрічці Лінч виконав одну з головних ролей. Картина несподівано з'явилася на сервісі Netflix без попереднього анонсування та реклами. Вийшла вона в день народження Лінча, 20 січня.

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Чорно-білий фільм має тривалість 17 хвилин. 74-річний Лінч грає поліцейського, який допитує балакучу мавпу в стильному костюмі, яку підозрюють у вбивстві і зв'язку з комуністами. Картину режисер зняв ще в 2016 році і представив на декількох кінофестивалях. І от тільки зараз її може подивитися широке коло глядачів.

Лінч також є сценаристом фільму. Нагадаємо, Девід Лінч зняв такі фільми, як Малхолланд Драйв, Синій оксамит, Людина-слон, Проста історія, серіал Твін Пікс.

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