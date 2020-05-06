Девід Лінч проведе онлайн-побачення з одним зі своїх шанувальників

Американський кінорежисер Девід Лінч оголосив про благодійне "побачення". Про це він розповів на своїй сторінці в Twitter.

Режисер Девід Лінч приєднався до кампанії Heal The Healer, яка щороку збирає гроші на курси трансцендентальної медитації для лікарів. Чоловік зустрінеться з одним зі своїх фанатів за пожертви для лікарів, які борються з коронавірусом.

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Так, серед тих, хто пожертвує кошти в фонд, Лінч вибере одну людину. З ним режисер "розділить чашечку кави" онлайн. Крім того, Лінч пообіцяв намалювати в подарунок портрет цієї людини.

Dear Twitter Friends, Click on the link to support the DLF’s Heal The Healers Now initiative, and for a chance to win a virtual coffee with me. Donations will help bring TM to medical providers battling COVID-19. Thank you! https://t.co/zBAkCTnu0M pic.twitter.com/GxUhUMm8k0 — David Lynch (@DAVID_LYNCH) May 4, 2020

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