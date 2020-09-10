Зірка серіалу Дивні дива одружився у Лас-Вегасі: ким стала його обраниця

На днях ЗМІ писали про те, що співачка Лілі Аллен і її бойфренд, актор серіалу "Дивні дива" Девід Харбор, збираються одружитися і вже придбали ліцензію на шлюб у штаті Лас-Вегас, дійсну протягом одного року.

Але все виявилося ще краще: зірки вже одружилися та поділилися знімками на своїх сторінках в Instagram.

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Урочистість, яка, за словами інсайдерів, відбулася ще 7 вересня, пройшла максимально легко та невимушено. 35-річна Лілі та 45-річний Девід одружилися у каплиці Graceland Wedding Chapel у компанії двійника Елвіса Преслі, а також дітей Аллен від першого шлюбу – 8-річної Етель і 7-річної Марні, з якими Харбор чудово ладнає.

"На організованому самим королем весіллі народна принцеса вийшла заміж за відданого, низького походження, але доброго власника кредитної карти в рамках прекрасної церемонії, освітленій попелястим небом палаючого штату, що розташований за багато миль звідси, у розпал глобальної пандемії", – пожартував в Instagram Девід.

Він також зазначив, що "прохолодні напої подавалися на невеликій стійці реєстрації". Після розпису новоспечена сім'я вирушила на вечерю, але не в ресторан до зіркового шеф-кухаря, а в кафе In-N-Out, де покуштувала бургерів і картоплі фрі.

Уперше Аллен і Харбора помітили разом на театральній прем'єрі у серпні минулого року. Відтоді вони почали із завидною регулярністю з'являтися в інстаграмах один одного. Девід влаштував вечірку-сюрприз на честь дня народження Лілі у травні, а після і вона організувала схожий захід для коханого.

У 2018 році співачка розлучилась зі своїм чоловіком, художником Семом Купером, від якого у неї двоє дітей (пара прожила у шлюбі 7 років). Харбор же до цього зустрічався з актрисою Елісон Судол, відомою по франшизі "Фантастичні звірі і де вони проживають". Ще весною 2019 року їх бачили разом, але в кінці літа Елісон опублікувала пост в Instagram, в якому розповіла про розставання з Девідом, заявивши, що немає сенсу боротися за ситуацію, якщо рятувати більше нічого.

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