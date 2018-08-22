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Девід Гетта купив розкішні апартаменти у нью-йоркського мільярдера

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Діджей Девід Гетта - фото 1
Діджей Девід Гетта / djmag

Французький діджей і продюсер Девід Гетта придбав розкішний кондомініум у Маямі-Біч вартістю 9,5 мільйонів доларів. Попереднім власником апартаментів був нью-йоркський мільярдер Річард Лефлак.

Квартира з трьома спальнями і трьома ванними кімнатами розташована на 37 поверсі житлового комплексу Setai Hotel&Residences і може похвалитися площею в 230 квадратних метрів. З панорамних вікон апартаментів відкривається приголомшливий вид на Маямі і океан.

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Розкішні апартаменти діджея - фото 271642
Розкішні апартаменти діджея

До послуг мешканців комплексу також доступні три басейни з видом на океан, спа-салон, розкішні сади і фітнес-центр.

Оскільки через щільний гастрольний графік Девід Гетта буде жити тут всього кілька тижнів на рік, більшу частину часу діджей планує здавати майно в оренду за 10-28 тисяч доларів на тиждень або 25- 50 тисяч доларів на місяць в залежності від сезону.

Розкішні апартаменти діджея - фото 271643
Розкішні апартаменти діджея

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Джерело: wsj
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