Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Девід Бекхем показав архівне фото часів молодості

  • 55
Футболіст Девід Бекхем - фото 1
Футболіст Девід Бекхем / Instagram

Англійський футболіст Девід Бекхем поділився з шанувальниками архівних знімком, на якому зображений у підлітковому віці.

На своїй особистій сторінці в Instagram, яка налічує понад 50 мільйонів фоловерів, 43-річний спортсмен опублікував рідкісне фото, на якому будучи зовсім юним футболістом він позує на футбольному полі з м'ячем в руках.

І ще: Гаряча Хайді Клум опублікувала зухвале оголене фото

У коментарі до фото Бекхем зізнався, що любов до спорту надавала йому впевненість у собі, а також допомагала бути дисциплінованим:

"Я завжди мріяв стати професійним футболістом. Любов до гри завжди була моїм головним натхненням і давала мені впевненість в собі, а також дисциплінувала, дозволяючи домагатися успіху в спорті, який я люблю", – написав футболіст.

За добу архівне фото юного Бекхема набрало понад 1,4 мільйона лайків.

Читайте також: Вілл Сміт показав кадри із зйомки Поганих хлопців 3

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811914
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Фото