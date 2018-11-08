Девід Бекхем показав архівне фото часів молодості

Англійський футболіст Девід Бекхем поділився з шанувальниками архівних знімком, на якому зображений у підлітковому віці.

На своїй особистій сторінці в Instagram, яка налічує понад 50 мільйонів фоловерів, 43-річний спортсмен опублікував рідкісне фото, на якому будучи зовсім юним футболістом він позує на футбольному полі з м'ячем в руках.

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У коментарі до фото Бекхем зізнався, що любов до спорту надавала йому впевненість у собі, а також допомагала бути дисциплінованим:

"Я завжди мріяв стати професійним футболістом. Любов до гри завжди була моїм головним натхненням і давала мені впевненість в собі, а також дисциплінувала, дозволяючи домагатися успіху в спорті, який я люблю", – написав футболіст.

За добу архівне фото юного Бекхема набрало понад 1,4 мільйона лайків.

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