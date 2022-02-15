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Десятки Geländewagen знялися у короткометражці про вампірів

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Кадр з відео

На YouTube-каналі Mercedes-Benz з'явився восьмихвилинний короткометражний фільм під назвою Immortal Love x G-Class (Безсмертне кохання x G-Class). У стрічці фігурують вампіри та позашляховики.

Кіно про кохання вампірки та людини присвятили Дню всіх закоханих, а також відкриттю онлайн-простору G-Class Private Lounge для фанатів Геліка. Тема безсмертя обрана не випадково: G-Class тримається на конвеєрі вже понад 40 років!

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Короткометражка є крутою сучасною інтерпретацією шекспірівської Ромео і Джульєтти, але зі щасливим кінцем: у фіналі два головні герої поєднуються, попри ворожість оточення. Це також дорога реклама Mercedes-Benz G-Class – позашляховиків у фільмі налічується кілька десятків.

Закритий клуб вампірів – відсилання до онлайн-простору G-Class Private Lounge для шанувальників позашляховика, де можна звантажити тематичні шпалери, рингтони, фільтри та інше. Зареєструватися в ньому може будь-хто, а от доступ до форуму отримають тільки власники Geländewagen, які вказали VIN-номер.

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