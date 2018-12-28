Український лоукостер SkyUp відкриває прямі рейси до Португалії

SkyUp буде літати до Португалії двічі на тиждень / Avianews

Хороші новини для тих, хто планує у майбутньому поїздку до Португалії. Стало відомо, що скоро до цієї мальовничої країни з багатою історичною спадщиною почне на регулярній основі літати українська бюджетна авіакомпанія SkyUp.

Якщо говорити конкретніше, то 1 червня 2019 року авіакомпанія почне літати з Києва до курортного міста Фару, розташованого на березі затоки Ріа-Формоза поблизу мису Санта-Марія.

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Треба сказати, що SkyUp стане першою українською авіакомпанією, яка почне здійснювати прямі рейси між Україною та Португалією. Зараз пряме авіасполучення між країнами забезпечує тільки угорський лоу-кост Wizz Air, який літає між Києвом і столицею Португалії Лісабоном.

SkyUp буде виконувати рейси з Києва в Фару двічі на тиждень (щосереди і щосуботи) до 26 жовтня 2019 року.

Щоправда, ціни на перельоти відверто кусаються

Мінімальна ціна авіаквитків стартує з 7700 грн в обидві сторони з урахуванням зборів за тарифом Basic, який передбачає перевезення тільки ручної поклажі вагою до 7 кг. Квитки по тарифу Standard, що включає перевезення однієї валізи до 23 кг, продаються за ціною від 8800 грн в обидві сторони.

Нещодавно австрійська дочка Ryanair – авіакомпанія Laudamotion – вийшла на український ринок, і відкрила продаж квитків на рейс з Відня до Києва з 1 лютого 2019 року.

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