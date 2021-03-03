Десерт у вигляді собаки: епічне відео розсмішило мережу

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже допомагають швидко підняти настрій. І відео з цим цуциком не стало винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком zezoro поділився кумедним роликом з домашнім улюбленцем, яке стрімко підкорює мережу. За короткий час допис зібрав понад 78 тисяч балів та більше як 600 коментарів.

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А все тому, що автор спершу побачив відео, на якому дівчина бере ложку та куштує десерт, який має вигляд маленького шоколадного собаки. Але до такого повороту подій реальний собака готовий точно не був. Тепер люди влаштовують пранки не лише над друзями та родичами, а й над улюбленцями. Зацініть!

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