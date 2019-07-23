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Десь ми таке бачили: Nubia патентує смартфон з двома екранами

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Nubia може підготувати новий смартфон з двома екранами - фото 1
Nubia може підготувати новий смартфон з двома екранами

Бренд Nubia продовжує експериментувати з дизайном смартфонів. У листопаді минулого року компанія вже представила модель Nubia X з двома дисплеями, а недавно оформила патентну заявку на ще більш незвичайну реалізацію допоміжного екрану майбутньої новинки.

Як повідомляє сайт Mobilekopen, патентна заявка була подана ще у липні 2018 року, але отримала схвалення патентного відомства КНР (CNIPA) тільки наприкінці минулого тижня. Ключовою відмінністю неназваного гаджета від Nubia X стане розмір додаткового екрану, який значно зменшиться в порівнянні з торішньою розробкою.

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Судячи з опублікованого ескізу, основний дисплей пристрою обійдеться без вирізів і отворів для камер – роль селфі-модуля візьме на себе основна потрійна камера на задній кришці гаджета. На нижній грані смартфона розмістилися решітки динаміків і порт USB Type-C, 3,5-мм роз'єм для навушників на корпусі відсутній. Кнопки живлення та регулювання гучності розташовані на лівій грані смартфона, на правій – слот для лотка SIM-карти.

Десь ми таке бачили: Nubia патентує смартфон з двома екранами - фото 342648

Десь ми таке бачили: Nubia патентує смартфон з двома екранами - фото 342649

Технічні характеристики, комерційна назва та дата можливого релізу загадкового пристрою невідомі.

Ми ж нагадаємо, що подібний дизайн мав Meizu Pro 7. Він теж оснащувався додатковим невеликим екраном на задній панелі.

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Джерело: Gizchina
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