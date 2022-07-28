"Державність – це...": потужні ілюстрації до Дня Української Державності

28 липня вперше відзначають День Української Державності, який не просто так збігається з днем хрещення Київської Русі. До цієї дати з'явились особливі ілюстрації про державність.

Українці сьогодні, 28 липня, вперше святкують нове свято – День Української Державності. У 2021 році таку ідею запропонував президент Володимир Зеленський та обрав датою саме День хрещення Київської Русі-України. Все тому, що його вважають днем розквіту нашої державності. Тож до цього свята Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI створив особливі листівки "Державність – це", які справді варто побачити.

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Українська державність – це тисячолітня історія хороброго народу, яку не вдасться переписати чи знищити жодному ворогу. Українська державність – це те, що далося нам дуже дорогою ціною, – йдеться в описі.

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