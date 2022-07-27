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28 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 липня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, а віряни вшановують пам'ять Володимира Хрестителя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
28 липня в православній церкві шанується пам'ять Володимира Хрестителя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 28 липня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Андрій Первозваний. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з гепатитом.
- День хрещення Київської Русі.
- 1916 — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.
- 1917 — (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком.
- 1942 — Наркомом оборони СРСР підписано наказ № 227, відомий під назвою "Ні кроку назад!", яким заборонявся будь-який відступ та запроваджував персональна відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибуналами за невиконання наказу.
- 1959 — введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.
- 1991 — створено Союз офіцерів України.
- 1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні.
- 1994 — прийняття конституції Молдови
- 2000 — Вперше відзначався день системного адміністратора.
- 2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИПНЯ
- 1904 — Павло Черенков, радянський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики.
- 1911 — Джорджо Щербаненко, італійський письменник українського походження.
- 1912 — Ігор Муратов, український поет, перекладач, драматург.
- 1922 — Жак Пікар, швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.
- 1925 — Барух Бламберг, американський лікар і вчений, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1976 року.
- 1940 — Володимир Симоненко, український джазовий піаніст, музикознавець.
- 1943 — Річард Вілльям Райт, британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник гурту Pink Floyd.
- 1951 — Сантьяго Калатрава, іспанський архітектор.
- 1954 — Ґерд Фальтінґс (Gerd Faltings), німецький математик, лауреат премії Філдса.
- 1987 — Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського Динамо.
Євген Хачеріді
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо липа пожовкла, то осінь буде ранньою.
- Дощ з ранку пройшов – залишок дня буде сонячним і спекотним.
- Якщо після дощу немає веселки, то в серпні буде багато ясних днів.
- Туман ввечері – до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні заборонено займатися роботою по дому.
- У цей день краще не займатися фізичною працею.
- Не можна лихословити.
Читайте також: Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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