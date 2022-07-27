28 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 липня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, а віряни вшановують пам'ять Володимира Хрестителя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

28 липня в православній церкві шанується пам'ять Володимира Хрестителя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 28 липня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Андрій Первозваний. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з гепатитом.

День хрещення Київської Русі.

1916 — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.

1917 — (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком.

1942 — Наркомом оборони СРСР підписано наказ № 227, відомий під назвою "Ні кроку назад!", яким заборонявся будь-який відступ та запроваджував персональна відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибуналами за невиконання наказу.

1959 — введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.

1991 — створено Союз офіцерів України.

1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні.

1994 — прийняття конституції Молдови

2000 — Вперше відзначався день системного адміністратора.

2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИПНЯ

1904 — Павло Черенков, радянський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики.

1911 — Джорджо Щербаненко, італійський письменник українського походження.

1912 — Ігор Муратов, український поет, перекладач, драматург.

1922 — Жак Пікар, швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.

1925 — Барух Бламберг, американський лікар і вчений, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1976 року.

1940 — Володимир Симоненко, український джазовий піаніст, музикознавець.

1943 — Річард Вілльям Райт, британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник гурту Pink Floyd.

1951 — Сантьяго Калатрава, іспанський архітектор.

1954 — Ґерд Фальтінґс (Gerd Faltings), німецький математик, лауреат премії Філдса.

1987 — Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського Динамо.

Євген Хачеріді

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо липа пожовкла, то осінь буде ранньою.

Дощ з ранку пройшов – залишок дня буде сонячним і спекотним.

Якщо після дощу немає веселки, то в серпні буде багато ясних днів.

Туман ввечері – до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні заборонено займатися роботою по дому.

У цей день краще не займатися фізичною працею.

Не можна лихословити.

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