Дерматологи розповіли, як правильно приймати душ

Душ не слід приймати щодня, також потрібно уникати використання великої кількості пінних засобів, – це дозволяє шкірі краще виконувати свою основну функцію захисту, стверджують німецькі дерматологи.

Щоб шкіра служила надійним імунним бар'єром для патогенів, вона повинна забезпечуватися мікроорганізмами, які є частиною природної мікрофлори. Однак багато людей, бажаючи підтримувати гігієну, щодня приймають душ, використовують антибактеріальні засоби, гелі, інші засоби, які очищають "до скрипу". Це не найкраща ідея, – переконаний професор Кордеро Зундеркеттер з Університетської клініки дерматології та венерології.

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"Достатньо приймати душ двічі або тричі на тиждень", – говорить учений.

Неправильним підходом вважає щоденне старанне миття в душі і мюнхенський дерматолог Крістоф Лібіх. Він пояснив: під час водних процедур змивається захисний шар бактерій, що порушує природну мікрофлору шкірних покривів.

Частий прийом душу із застосуванням мила, гелів нейтралізує кислотну плівку на поверхні тіла, змінює бактеріальний баланс. У результаті можуть виникнути подразнення, до яких спрямовуються шкідливі мікроорганізми, відбувається ослаблення імунітету, – констатує експерт.

Лібіх уточнює: після важкої фізичної роботи або занять спортом, звичайно, краще приймати душ. Але якщо шкіра суха, не потрібно щодня використовувати мило, гелі для душу.

Науковці рекомендують приймати душ раз на кілька днів

Доктор Ернст Таборі з Німецького консультативного центру з питань гігієни в університетській клініці Фрайбурга згоден: чим менше різних засобів ми наносимо, тим кращі природні захисні функції організму.

За словами Таборі, мило завжди потрібно використовувати при митті рук – це найкращий спосіб боротьби з інфекціями. Але щодня приймати душ, намилюючись, неправильно.

"Душ достатньо приймати раз на два-три дні. З точки зору гігієни немає сенсу очищати шкіру частіше. Ритуал ранкового душу винайдений на замовлення індустрії косметичних засобів, ще кілька десятиліть тому люди милися тільки щонеділі", – зауважив дерматолог.

Фахівець також радить відмовитися від мийних продуктів яскравого кольору з сильно вираженим запахом – їх інгредієнти можуть сильно подразнювати шкіру.

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