Дерматологи назвали звички, які спричиняють старіння шкіри

Не робіть цього, якщо не хочете, щоб ваша шкіра старіла швидше / YouTube

Багато представниць прекрасної половини людства роблять помилки при догляді за шкірою. Часто вони навіть непомітно вкорінюються до рівня повсякденних звичок, і згодом псують шкіру обличчя: роблять її непривабливою та сприяють її старінню.

Основних таких звичок п'ять, і позбавлення від них відчутно поліпшить стан і зовнішній вигляд шкірного покриву.

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Неякісне нанесення захисних кремів

При нанесенні крему з сонцезахисною функцією на обличчя багато жінок пропускають до 10% поверхні шкіри. Крім "традиційних" зон, крем необхідно наносити також і на шкіру навколо очей, у лінії росту волосся і навіть на вуха і підборіддя знизу, в цих місцях шкіра особливо тонка, а тому особливо вразлива. Захисні компоненти діють не відразу, а лише через 20 хвилин після нанесення, це важливо теж пам'ятати.

Наносьте сонцезахисні креми на всю площину обличчя / StyleCraze

Зловживання масками

Шкіра обличчя потребує ретельного глибокого очищення, а ще зволоження та підживлення за допомогою масок, однак робити це потрібно не надто часто. Косметичні маски для очищення, як правило містять кислоти: саліцилову і гліколеву, і при регулярному використанні пересушують шкіру. Що ж до зволожувальних і живильних масок, то вони сприяють забрудненню пор та виникнення запальних процесів. Більшість масок розраховані на застосування 1-2 рази на тиждень, ця інформація вказується в інструкції до засобу.

Надмірне захоплення чаями та кавою

Якщо пити чай і каву в нормальних обсягах, то шкірі це піде на користь, але якщо зловживати цими напоями, то кофеїн, що міститься в них, забере зі шкіри вологу та спровокує передчасну появу зморшок. Денна порція кофеїну не повинна перевищувати 300 мг – це прирівнюється до трьох чашок кави.

Зловживання чаєм і кавою / teatrends

Сон "обличчям в подушку"

Якщо щоночі спати по вісім годин в одному і тому ж положенні, то рано чи пізно це призведе до утворення складок. Якщо складно перевчити себе на те, щоб спати на спині, рекомендується змінити бавовняні наволочки на шовкові. Ковзкий, гладкий матеріал не буде збиратися в складки і накопичувати в собі шкідливих бактерій.

Неправильний догляд за бровами

Якщо коригувати брови пінцетом, то волоски будуть видалятися без кореня, вони просто обламуються на рівні поверхні шкіри, а іноді вростають і викликають запалення.

Доглядайте за бровами правильно / CityDog

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