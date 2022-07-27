Депутатам в Україні підвищили зарплату: ТОП 3 фейки, які поширюються в мережі

Під час війни побільшало фейків щодо розподілу фінансів та допомоги від країн-партнерів та волонтерів. Цього разу в інтернеті з'явились новини начебто про підняття зарплати українським нардепам. Що не так з подібними заявами - читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації продовжують розвіювати фейки та пояснювати простими словами важливі для українців новини. Цього разу фахівці зауважили, що в мережі шириться інформація про додаткові виплати народним депутатам.

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Фейк №1: Нардепи підвищили собі зарплати коштом міжнародної допомоги

Правда: Відповідно до ухваленого Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 9 липня, додаткових коштів ні з Держбюджету-2022, ні шляхом допомоги міжнародних партнерів для оплати праці народних депутатів не було виділено.

Фейк №2: В кількох українських ЗМІ писали, що депутати отримуватимуть додатково 10 зарплат надбавки за рахунок коштів ЄС!

Правда: Це дезінформація! Фактично Постанова ВРУ "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" встановлює порядок використання коштів, які вже перерозподілені в бюджеті. Тому жодного стосунку до будь-яких виплат та допомоги від ЄС нардепи це не мають.

Фейк №3: Про "підвищення" розповідали відомі ЗМІ і спростувань від них не було!

Правда: У ЦПД наголошують, що деякі медіа неуважно вивчили документ, через що висмикнули з контексту інформацію та опублікували, щоб покращити власні рейтинги. Найкраще дізнаватись та перевіряти інформацію на офіційних державних ресурсах.

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