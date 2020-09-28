Депутат дивився відео про крокодила, поки у парламенті обговорювали важливі питання

62-річного депутата японського парламенту Такуя Хіраї підловили за переглядом відео під час обговорення важливого питання – підвищення пенсійного віку для співробітників прокуратури.

Такуя Хіраї дивився, як по полю для гольфу ходить крокодил і жує змію. Спочатку депутат говорив, що дивився запис всього пару секунд, але журналісти провели розслідування і йому довелося зізнатися, що відео зайняло п'ять хвилин.

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Чиновник заявив, що просто не зміг встояти перед роликом – надто вже йому подобаються крокодили. Але відео не завадило йому уважно слухати колег, стверджує Хіраї.

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