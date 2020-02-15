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Богдан уперше після відставки написав пост у мережі
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Звільнений з посади голови Офісу президента Андрій Богдан уперше після своєї відставки нагадав про себе в соціальній мережі.
Богдан у День святого Валентина, 14 лютого, виклав жартівливий тематичний фотоколаж на своїй сторінці у Facebook.
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Він поділився "валентинкою" зі своїм зображенням. На знімку зображений сам Богдан в яскраво-червоному піджаку. Кадр декорований рожевими і червоними сердечками. Одним з перших під постом колишнього глави ОП залишив коментар ексгенпрокурор України Юрій Луценко. Він також поділився фотоколажем зі своїм зображенням.
Користувачі в коментарях додали ще один знімок, виконаний у фоторедакторі, з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Пост Богдана набрав понад 4,4 тисячі лайків і майже 320 коментарів.
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