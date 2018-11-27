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Аеропорт в Сінгапурі перетворили на всесвіт Гаррі Поттера

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У першому терміналі розташована алея Діагон - фото 1
У першому терміналі розташована алея Діагон / teenage

В аеропорту Чангі в Сінгапурі встановили барвисті декорації та інсталяції, присвячені магічному всесвіту з книг про Гаррі Поттера.

Термінали у точності повторюють локації з магічної історії Джоан Роулінг: туристи можуть відвідати чарівну вербу і приміряти мантії Гоґвортса, а також зловити снітч в імітованій грі в квідич.

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Кожен термінал будівлі стилізували під певну локацію або період магічного світу Поттеріани. Декорації третього терміналу повністю повторюють чарівне містечко Гоґсмід: разом з магазином солодощів Ханідюкс, чайним магазином Мадам Паддіфут, магазином жартів Зонко, совиною поштою і навіть поїздом "Гоґвортс Експрес".

У першому терміналі розташована алея Діагон, де знаходяться магазини чарівників Візлі і магазин спорядження для гри у квідич.

Аеропорт в Сінгапурі перетворили на всесвіт Гаррі Поттера - фото 291656

Аеропорт в Сінгапурі перетворили на всесвіт Гаррі Поттера - фото 291657

Аеропорт в Сінгапурі перетворили на всесвіт Гаррі Поттера - фото 291658

Аеропорт в Сінгапурі перетворили на всесвіт Гаррі Поттера - фото 291659

Аеропорт в Сінгапурі перетворили на всесвіт Гаррі Поттера - фото 291660

Аеропорт в Сінгапурі перетворили на всесвіт Гаррі Поттера - фото 291661

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Джерело: teenage
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