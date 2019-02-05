Деніел Редкліфф розкрив таємницю про зйомки перших фільмів про Гаррі Поттера

Знаменитий британський актор Деніел Редкліфф розповів, що приховували від глядачів на зйомках перших частин фільмів про Гаррі Поттера. Про це він поділився в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter.

Редкліфф зізнався, що для кожного актора-дитини у фільмі творцям картини довелося робити зліпок щелепи. Крім того, юні герої іноді носили фальшиві зуби.

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"Коли вони знімали перші фільми, для кожного актора було зроблено зліпок всієї щелепи, щоб, коли зуби почали випадати, можна було б швидко усунути цей недолік і вставити зуб, щоб продовжувати знімати. Коли у тебе на майданчику 20 осіб 10-річного віку, доводиться робити зліпок для кожного", – розповів Редкліфф.

За словами актора, у деяких моментах цей "обман" стає очевидним, наприклад, коли в одній сцені у героя зуба немає, а в інший повний рот рівних і білих зубів.

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