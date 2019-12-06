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День Збройних сил України: зірки записали емоційне відеопривітання для воїнів

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День Збройних сил України: зірки записали емоційне відеопривітання для воїнів - фото 1

Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних сил України. І з нагоди цього професійного свята українські селебріті звернулися до воїнів зі словами підтримки та подяки. Відео опублікували у прес-центрі штабу ООС на сторінці в Facebook.

У День Збройних сил України знамениті музиканти, спортсмени та волонтери зворушливо привітали українських воїнів з професійним святом. Зірки записали емоційний ролик, в якому подякували захисникам України за їхні щоденні подвиги і мужність на фронті.

І ще: З Днем Збройних Сил України 2019: привітання і картинки на 6 грудня

До бійців ЗСУ звернулися народна артистка України Ірина Білик, співачка Злата Огневич, заслужений артист України Віталій Борисюк та народний артист України Павло Зібров, телеведуча Леся Нікітюк, півзахисник національної збірної з футболу Руслан Малиновський, футболісти національної збірної Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко та Роман Безус, голкіпер Андрій П'ятов, волонтер і телеведучий Сергій Притула, народна артистка Ольга Сумська, співак Михайло Хома (DZIDZIO), співачка Оля Полякова, чемпіони світу з боксу Василь Ломаченко і Олександр Усик, музикант Віктор Винник, богатир-силач Василь Вірастюк, заслужений тренер збірної з футболу Мирон Маркевич.

Читайте також: 6 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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