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З Днем Збройних Сил України 2019: привітання і картинки на 6 грудня
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Привітання з Днем Збройних Сил України 2019 висловлять вашу вдячність військовим за їхню відвагу та героїзм! При цьому 6 грудня вітання отримують не лише бійці, а й всі чоловіки, які служили в армії. Ось найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі, смс та картинках для них.
Щирі привітання з Днем Збройних Сил України 2019 потішать всіх винуватців свята, адже для наших захисників важлива підтримка в тилу. Тож не забудьте поздоровити своїх знайомих і рідних, які служили чи служать у ЗСУ! Не оминіть увагою навіть незнайомих військових, які захищають наше сьогодення та майбутнє.
Актуально! Найкращі привітання з Днем захисника України 2019
Підготували для вас найкращі вітання з Днем Збройних Сил на українській мові: клікайте на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!
Привітання з Днем Збройних Сил України у віршах
***
Хоробро і вправно ти служиш у війську
Й державу борониш свою українську!
Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров'я тобі! Хай живуть Збройні Сили!
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м грудня, воїн милий!
***
6 грудня – тож Тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться Тобі!
***
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
***
Міцні засмальцьовані руки
І м'язи тверді – наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить український тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
З Днем збройних сил України
Тебе щиро вітаю я!
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
***
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося вами –
І дочками, і синами!
Ви – це доблесть та відвага,
Армії Вкраїнській Слава!
***
Збройні сили України –
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
Матері й батьки шановні
Вихованням послідовним
Відчуття патріотизму
І повагу до Вітчизни
У серцях синів зростили –
Вартувати відпустили
Мирну, вільну і єдину
Незалежну Україну!
Тож вшануймо в день святковий
Всіх без винятку військових!
Завдяки їх чесній службі
Живемо у мирі, дружбі!
Адже мир тоді панує,
Коли армія чатує!
Гарні СМС вітання на День ЗСУ 2019 у прозі
***
Ти – справжній герой і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди, як ти. Щастя, здоров'я і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є!
***
Від щирого серця вітаю вас з Днем Збройних Сил України, шановні воїни, захисники України! Бажаю міцного здоров’я, прихильної долі, миру, добра, злагоди і затишку у ваших оселях.
***
6 грудня - День Збройним Силам України. Незважаючи на досить коротку офіційну історію українського війська, справжній вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у перемогах українців ще з часів Київської Русі. І сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх предків. Щиро вітаю всіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України та бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань.
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Вітаємо також сьогодні всіх молодих захисників Батьківщини, які опановують нелегку майстерність військової справи! Від Вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили Вам продовжувати цю відповідальну справу. Бажаю всім здоров'я, успіхів і добробуту!
***
Нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших батьків та дідів, народна повага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові. Щастя, добра та злагоди вам і вашим родинам, дорогі воїни та ветерани!
Картинки, листівки та відкритки на 6 грудня
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