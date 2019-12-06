З Днем Збройних Сил України 2019: привітання і картинки на 6 грудня

Привітання з Днем Збройних Сил України 2019 висловлять вашу вдячність військовим за їхню відвагу та героїзм! При цьому 6 грудня вітання отримують не лише бійці, а й всі чоловіки, які служили в армії. Ось найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі, смс та картинках для них.

Щирі привітання з Днем Збройних Сил України 2019 потішать всіх винуватців свята, адже для наших захисників важлива підтримка в тилу. Тож не забудьте поздоровити своїх знайомих і рідних, які служили чи служать у ЗСУ! Не оминіть увагою навіть незнайомих військових, які захищають наше сьогодення та майбутнє.

Актуально! Найкращі привітання з Днем захисника України 2019

Підготували для вас найкращі вітання з Днем Збройних Сил на українській мові: клікайте на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!

***

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!

Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров'я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, воїн милий!

***

6 грудня – тож Тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться Тобі!

***

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Міцні засмальцьовані руки

І м'язи тверді – наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем збройних сил України

Тебе щиро вітаю я!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося вами –

І дочками, і синами!

Ви – це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

***

Збройні сили України –

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

У серцях синів зростили –

Вартувати відпустили

Мирну, вільну і єдину

Незалежну Україну!

Тож вшануймо в день святковий

Всіх без винятку військових!

Завдяки їх чесній службі

Живемо у мирі, дружбі!

Адже мир тоді панує,

Коли армія чатує!

Дякуємо за мирне небо!

***

Ти – справжній герой і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди, як ти. Щастя, здоров'я і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є!

***

Від щирого серця вітаю вас з Днем Збройних Сил України, шановні воїни, захисники України! Бажаю міцного здоров’я, прихильної долі, миру, добра, злагоди і затишку у ваших оселях.

***

6 грудня - День Збройним Силам України. Незважаючи на досить коротку офіційну історію українського війська, справжній вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у перемогах українців ще з часів Київської Русі. І сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх предків. Щиро вітаю всіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України та бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань.

***

Вітаємо також сьогодні всіх молодих захисників Батьківщини, які опановують нелегку майстерність військової справи! Від Вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили Вам продовжувати цю відповідальну справу. Бажаю всім здоров'я, успіхів і добробуту!

***

Нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших батьків та дідів, народна повага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові. Щастя, добра та злагоди вам і вашим родинам, дорогі воїни та ветерани!

Картинка на День Збройних сил / Інжир

Вітальна відкритка на свято ЗСУ / Нікіта Тітов

Поздоровлення з Днем ЗСУ

Картинка захисникам України

Зі святом 6 грудня, воїни

Читайте також: Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською