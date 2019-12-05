6 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 грудня, триває святкування Введення в храм Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 грудня віряни продовжують відзначати Введення у храм Пресвятої Діви Марії. День цей (4 грудня) вважається великим святом, яке в співах церковних називається "передвістям Божого благовоління до людей". З цього свята починають співати в церкві під час утрені "Христос народжується ...". При храмі Божому Пресвята Марія жила близько одинадцяти років і виросла глибоко благочестивою, в усьому покірною Богу, надзвичайно скромною і працьовитою. Пресвята Марія вирішила присвятити все своє життя тільки одному Богу.

Введення у храм Пресвятої Діви Марії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 6 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісак, Макар, Микола, Ганна, Тетяна, Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

В Україні святкують День Збройних сил

1240 – Київ був захоплений і зруйнований військом монгольського хана Батия

1492 – першою експедицією Колумба було відкрито острів Гаїті

1741 – державний переворот в Росії, в результаті якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I

1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід зі складу Росії і отримання статусу незалежної держави

1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія отримала незалежність

1991 – утворені Збройні сили України

2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Труби"

2008 – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка

6 грудня в Україні святкують День Збройних сил

ХТО НАРОДИВСЯ 6 грудня

1421 – Генріх VI, третій і останній король Англії з династії Ланкастерів. Єдиний з англійських королів, що носили під час Столітньої війни і після неї титул король Франції, хто реально був коронований царем на значній частині Франції

1520 – Барбара Радзивілл, знаменита литовська красуня, особистість ренесансного типу

1871 – Микола Вороний, український письменник, перекладач, поет, режисер, актор

1899 – Оглоблин Олександр, відомий український історик, історіограф і археограф, автор близько 1000 наукових робіт

1903 – Микола Колесса, український композитор, диригент, педагог, патріарх західноукраїнської диригентської школи

1913 – Микола Амосов, радянський і український кардіохірург, вчений-медик, літератор

Микола Вороний

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Рідкісні хмари – прикмета до того, що буде холодна, але ясна погода

Сонце за хмару ховається – буде буран

Ясний і круторогий місяць віщує холоднечу взимку

Зима

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не ображайтеся на своїх рідних і друзів

Не відмовляйте у допомозі

Не розмовляйте заголосно

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