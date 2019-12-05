Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

6 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 13
6 грудня - п'ятниця - фото 1
6 грудня - п'ятниця

Сьогодні, 6 грудня, триває святкування Введення в храм Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 грудня віряни продовжують відзначати Введення у храм Пресвятої Діви Марії. День цей (4 грудня) вважається великим святом, яке в співах церковних називається "передвістям Божого благовоління до людей". З цього свята починають співати в церкві під час утрені "Христос народжується ...". При храмі Божому Пресвята Марія жила близько одинадцяти років і виросла глибоко благочестивою, в усьому покірною Богу, надзвичайно скромною і працьовитою. Пресвята Марія вирішила присвятити все своє життя тільки одному Богу.

Введення у храм Пресвятої Діви Марії. - фото 372349
Введення у храм Пресвятої Діви Марії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 6 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісак, Макар, Микола, Ганна, Тетяна, Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • В Україні святкують День Збройних сил
  • 1240 – Київ був захоплений і зруйнований військом монгольського хана Батия
  • 1492 – першою експедицією Колумба було відкрито острів Гаїті
  • 1741 – державний переворот в Росії, в результаті якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I
  • 1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід зі складу Росії і отримання статусу незалежної держави
  • 1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія отримала незалежність
  • 1991 – утворені Збройні сили України
  • 2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Труби"
  • 2008 – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка
6 грудня в Україні святкують День Збройних сил - фото 372350
6 грудня в Україні святкують День Збройних сил

ХТО НАРОДИВСЯ 6 грудня

  • 1421 – Генріх VI, третій і останній король Англії з династії Ланкастерів. Єдиний з англійських королів, що носили під час Столітньої війни і після неї титул король Франції, хто реально був коронований царем на значній частині Франції
  • 1520 – Барбара Радзивілл, знаменита литовська красуня, особистість ренесансного типу
  • 1871 – Микола Вороний, український письменник, перекладач, поет, режисер, актор
  • 1899 – Оглоблин Олександр, відомий український історик, історіограф і археограф, автор близько 1000 наукових робіт
  • 1903 – Микола Колесса, український композитор, диригент, педагог, патріарх західноукраїнської диригентської школи
  • 1913 – Микола Амосов, радянський і український кардіохірург, вчений-медик, літератор
Микола Вороний - фото 372351
Микола Вороний

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Рідкісні хмари – прикмета до того, що буде холодна, але ясна погода
  • Сонце за хмару ховається – буде буран
  • Ясний і круторогий місяць віщує холоднечу взимку
Зима - фото 372352
Зима

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не ображайтеся на своїх рідних і друзів
  • Не відмовляйте у допомозі
  • Не розмовляйте заголосно

Читайте також: Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 1910
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1415
Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 01 грудня, 15:18
  • 891
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Суспільство