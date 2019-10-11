День захисника України 2019 у Києві: афіша святкових заходів

куди піти на День захисника України у Києві 14 жовтня

Якщо не знаєте як провести вихідний 14 жовтня у День захисника України в Києві, але хочете цікаво відзначити цей день, то читайте далі. Ми розповімо вам, які події та заходи відбудуться у столиці 14 жовтня з нагоди Дня захисника!

День захисника України святкують щорічно 14 жовтня. Саме цей день у 2014 році проголосили Днем захисника України й відтоді це державний вихідний, який святкують українці цікавими та патріотичними заходами.

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ПОДІЇ У КИЄВІ НА ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

1-14 жовтня. Виставка архівних документів (читальна зала Державного архіву).

(читальна зала Державного архіву). 10-24 жовтня. В иставка до Дня захисника України (Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія").

10-27 жовтня. В иставка до Дня захисника України ( Музей історії міста Києва).

( 10-30 жовтня. Виставка " Козацька слава невмируща " (Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця").

" (Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"). 14 жовтня. Загальноміський святковий захід до Дня захисника України (біля будівлі Київської міської держадміністрації на вулиці Хрещатик 36).

до Дня захисника України (біля будівлі Київської міської держадміністрації на вулиці Хрещатик 36). 14 жовтня, 13:00–17:00. Культурно-мистецький проєкт " Мужні та незламні ". Вхід безкоштовний. (Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку).

". Вхід безкоштовний. (Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку). 14 жовтня, 18:00–21:00. Урочистий вечір до Дня захисника України "Вони присягнули на мир і волю!" (Палац спорту).

Маріїнський парк

Заходи до Дня захисника триватимуть у всіх районах столиці.

У освітніх закладах протягом цього періоду відбуватимуться тематичні уроки, виховні години, лекції, проєкти, конкурси, квести, мистецькі та просвітницькі заходи, конференції, засідання, круглі столи, зустрічі учнівської молоді з ветеранами війни, учасниками АТО/ООС, екскурсії до музеїв, покладання квітів до пам'ятників тощо.

Також з нагоди Дня захисника України у жовтні заплановані виїзні концерти у військових частинах у рамках національно-патріотичного виховання проєкту "Ми разом!"

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