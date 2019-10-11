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День захисника України Олександр Усик

День захисника України 2019 у Києві: афіша святкових заходів

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куди піти на День захисника України у Києві 14 жовтня - фото 1
куди піти на День захисника України у Києві 14 жовтня

Якщо не знаєте як провести вихідний 14 жовтня у День захисника України в Києві, але хочете цікаво відзначити цей день, то читайте далі. Ми розповімо вам, які події та заходи відбудуться у столиці 14 жовтня з нагоди Дня захисника!

День захисника України святкують щорічно 14 жовтня. Саме цей день у 2014 році проголосили Днем захисника України й відтоді це державний вихідний, який святкують українці цікавими та патріотичними заходами.

І ще: Привітання з Днем захисника України у прозі: побажання своїми словами

ПОДІЇ У КИЄВІ НА ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

  • 1-14 жовтня. Виставка архівних документів (читальна зала Державного архіву).
  • 10-24 жовтня. Виставка до Дня захисника України (Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія").
  • 10-27 жовтня. Виставка до Дня захисника України (Музей історії міста Києва).
  • 10-30 жовтня. Виставка "Козацька слава невмируща" (Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця").
  • 14 жовтня. Загальноміський святковий захід до Дня захисника України (біля будівлі Київської міської держадміністрації на вулиці Хрещатик 36).
  • 14 жовтня, 13:00–17:00. Культурно-мистецький проєкт "Мужні та незламні". Вхід безкоштовний. (Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку).
  • 14 жовтня, 18:00–21:00. Урочистий вечір до Дня захисника України "Вони присягнули на мир і волю!" (Палац спорту).
Маріїнський парк - фото 360451
Маріїнський парк

Заходи до Дня захисника триватимуть у всіх районах столиці.

У освітніх закладах протягом цього періоду відбуватимуться тематичні уроки, виховні години, лекції, проєкти, конкурси, квести, мистецькі та просвітницькі заходи, конференції, засідання, круглі столи, зустрічі учнівської молоді з ветеранами війни, учасниками АТО/ООС, екскурсії до музеїв, покладання квітів до пам'ятників тощо.

Також з нагоди Дня захисника України у жовтні заплановані виїзні концерти у військових частинах у рамках національно-патріотичного виховання проєкту "Ми разом!"

До теми: Картинки з Днем захисника України 2019: листівки та відкритки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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