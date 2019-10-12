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День захисника України 2019 у Львові: програма заходів на свято
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Якщо не знаєте як провести вихідний 14 жовтня у День захисника України у Львові, але хочете цікаво відзначити цей день, то читайте далі. Ми розповімо вам, які події та заходи відбудуться у Львові 14 жовтня з нагоди Дня захисника!
День захисника України святкують щорічно 14 жовтня. Саме цей день у 2014 році проголосили Днем захисника України й відтоді це державний вихідний, який святкують українці цікавими та патріотичними заходами.
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Для львів'ян організують низку тематичних заходів до святкування визначної дати.
ПОДІЇ У ЛЬВОВІ НА ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
- 11 жовтня 16:00. Відкриття виставки до свята Покрови та Дня захисника України "Прапор як доля" (Львівський музей історії релігії).
- 14 жовтня, 11:00. Богослужіння за Україну та всіх її захисників (храм Святих Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ). Богослужіння відбуватимуться у храмах області впродовж усього дня.
- 14 жовтня, 13:00. Урочиста клятва ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут (площа біля пам'ятника Т.Г. Шевченку).
- 14 жовтня, 13:45. Рота почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного покаже свої вміння, а учні школи Бойового Гопака "Шаблезуб" покажуть свій бойовий гопак (біля пам'ятника Т.Г. Шевченку).
- 14 жовтня, 14:00. День відкритих дверей та тематичні виставки у комунальному закладі Львівської обласної ради "Будинок воїна".
- 14 жовтня 19:00. Концерт Віктора Винника та гурту "МЕРІ". Для ветеранів АТО та ООС знижки -20%. (Центр ім. О. Довженка на Сихові).
- Святкування розпочнуться 14 жовтня о 9:00 з покладання квітів до пам'ятника невідомому вояку УПА, який розташований неподалік Личаківського кладовища. До меморіалу зберуться представники влади та громадськості. Відбудеться проведення чину перепоховання воїнів УПА. На 76 полі відбудеться панахида за загиблими та проходження Роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Від 10 до 16 жовтня з нагоди Дня захисника України у "ПланетіКіно" в ТРЦ KingCross показуватимуть тематичні фільми. Розклад сеансів дізнавайся на сайті або у кінотеатрі. Це документальні фільми про війну на Сході України. Усі кінострічки створені за державної підтримки:
- "Луганський форпост" 2018 рік
- "Висота 307.5" 2019 рік
- "Вибір" 2019 рік
- "На схід" 2019 рік
- "Заміновані вірністю" 2017 рік
- "Одесити на Донбасі" 2017 рік
До теми: Картинки з Днем захисника України 2019: листівки та відкритки
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