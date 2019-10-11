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День захисника України 2019: обираємо подарунок разом
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Лічені дні лишаються до свята сильних світу цього – День захисника України, яке традиційно відзначають 14 жовтня. Зібрали ідеї подарунків для чоловіків, які їм точно сподобаються.
Одне з головних питань, яке змушує жінок добряче понервувати, що ж такого особливого подарувати любому чоловікові, татусю і брату. Задля полегшення цієї відповідальної справи, ми зробили добірку "саме тих" подарунків, які точно не лишать байдужими ваших чоловіків.
До теми: Привітання з Днем захисника України у прозі: побажання своїми словами
Перш ніж перейматися вибором подарунка - ми наполегливо радимо вам спланувати бюджет. Визначтеся, яку суму готові витратити на подарунок, і вже потім – обирайте. Такий раціональний підхід допоможе швидко обрати саме ту позицію, яка вам по кишені.
Традиційні подарунки
Коли бюджет досить обмежений, але потішити презентом хочеться, на допомогу приходять традиційні подарунки: засоби для гоління та догляду за обличчям і тілом, парфумерія. Для когось може здатися, що цей перелік надто примітивний. Можливо. Однак не варто забувати, що практичність подарунку ніхто не скасовував. Обираючи пінку для гоління чи парфум, орієнтуйтеся не на власні смаки, а на вподобання того, кому даруватимете. Якщо ж ви добре знаєтеся на смаках "отримувача", сміливо купуйте. Не зайвим буде подбати про гарне пакування.
Одяг
Обираючи подарунок, не варто забувати на який період це свято припадає. Погода ніби сама підказує вам, що шарфи, рукавиці, термобілизна будуть як ніколи доречними. Щодо верхнього одягу та взуття: тут важливо не прогадати з розміром та дизайном. Подарунок має бути не лише зручним, а й стильним.
Портативна електроніка
Навушники, розумні годинники, електронні браслети, павербанки, флешки – це саме той перелік, який здасться чоловіку найбільш вдалим. Хто ж не чув про пристрасть чоловіків до усіляких електронних речей. У нас час ця пристрасть максимально виправдана. Дуже важливо купувати електроніку у спеціалізованих магазинах, де є можливість отримати гарантійний талон і в разі потреби – повернути товар.
Книга
Що книга найкращий подарунок – ми чули багато разів, але коли починаємо перебирати можливі варіанти, книга – останнє, що спадає на думку. Якщо ви не надто добре знаєтеся на читацьких вподобаннях будь-якого чоловіка, – обережно дізнайтеся про них.
Сертифікат щастя
Тут фантазуйте як тільки дозволяє ваш бюджет. Подарунковий сертифікат може забезпечити якими завгодно емоціями та враженнями: атмосферний похід в кіно чи на концерт, пізнавальні майстер-класи, екстремальні забави, релаксуючий масаж. День захисників України – чудова нагода провести час з татом, чоловіком та братом разом. Тому подбайте, щоб усі активності випробувати разом.
Смаколики
Яке ж свято без смачного та веселого застілля? Такий формат вітань підійде як для колективу на роботі, так для домашнього святкування. Організувати його буде не складно. Головне об'єднати зусилля і правильно розподілити обов'язки. Ваші чоловіки будуть задоволені.
Серед інших варіантів:
- краватка або метелик;
- запонки;
- якісна канцелярія;
- тематичний посуд;
- спільна фотосесія;
- термокружка або термос;
- сувеніри з козацькою символікою;
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