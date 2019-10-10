Вірші до Дня захисника України 2019: гарні привітання у віршах

Щороку українці відзначаємо День захисника. У це свято не забудьте вшанувати наших героїв та подякувати їм за мирне небо над головою. Підготували для вас найкращі привітання, якими варто поздоровити українських воїнів.

Вітати українських воїнів потрібно на свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День створення Української повстанської армії – 14 жовтня. Цьогоріч всі чотири свята припадають на понеділок, який буде офіційним державним вихідним днем. Ми підготували для вас красиві привітання у віршах на українській мові.

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Це цікаво: Тест, наскільки добре ти знаєш Україну?

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати та рідну Україну!

Хай мир панує завжди й спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Ти солдат і тепер захищаєш,

Рідний край від московських катів.

Нечисть бісівську геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Знаю, синку, ти скучив за мною,

Та за рідним будинком своїм.

Бог почує молитву ту мою,

Повернешся додому живим.

Вірю, буде твоя перемога,

Та майбутнє щасливе життя.

В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня.

З Днем захисника України!

***

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свойого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Вітаю тата

Зі святом чоловічим:

В юності, я знаю,

В армії служив.

Значить теж воїн,

Хоч не командир.

Свята гідний,

Охороняв весь мир!

***

З мужнім Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім'я і воля.

***

С Днем захисника держави

Будемо тебе вітати!

Щоб пізнав на смак ти славу,

Ми хотіли б побажати.

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди,

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Бажаю любові, оптимізму,

Кохання, краси, магнетизму,

Здоров'я, удачі, багатства,

Зі мною ніколи не розлучатися!

Будь сміливим, рухомим, активним,

Будь сильним, здоровим, спортивним,

Ти найкрутіший з хлопців у мене!

Вітаю з 14 жовтня!

***

Я навчусь маршувати.

Виросту – піду в солдати.

Буду справжнім вояком.

Вивчусь на артилериста,

Або стану я танкістом,

А ще краще — моряком.

А допоки вчусь у тата,

Україну захищати.

І, як він, як наш дідусь,

Я нікого не боюсь.

Дід мій в армії служив,

Тато в армії служив.

Я служити теж піду,

І я їх не підведу.

На землі або на морі

Я стоятиму в дозорі,

Батьківщину не віддам

Злим, підступним ворогам.

Тато каже: "Молодець!

Справжній синку, ти боєць!"

***

Якщо ти стоїш в строю,

Пам'ятай Батьківщину свою,

Пам'ятай: син ти й солдат.

На тебе завжди дивляться

Наші пильні очі,

Наші добрі серця.

І на все тобі відповідь –

Найдорожче нашої Батьківщини

На світі немає!

***

Як вода джерельна будь завжди здоровий,

Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,

А Господь дарує 100 щасливих років!

***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий у світі воїн

Ворогам усім – кінець!

І за це, мій захисник,

Я тебе вітаю!

І тобі в жовтневе свято

Миру я бажаю!

***

Вітання для чоловіків від жіночого колективу

Наш колектив жіночий хоче привітати

Вас, чоловіки, з вашим славним святом.

І прийміть у цей святковий час

Цілу низку побажань від нас.

Щоб бутерброд не падав маслом вниз,

Приємний завжди щоб чекав сюрприз,

Щоб зранку з тої лиш вставав ноги,

Щоб не залазив ніколи у борги.

Не хворів, а ще не сумував,

Їв з апетитом, міцно спав,

Менше у житті вам хвилюватись,

Більш нам подобатись старатись,

Мужності, бадьорості, наснаги,

Оптимізму, сили та відваги.

Не сердитись і не сваритись,

Не спаскудитись, не спитись

Щоб ніколи втоми Ви не знали,

Щоб на все Вам сили вистачало.

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