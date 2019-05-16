Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото

Ведучі Радіо МАКСИМУМ підтримали святкування Дня вишиванки, який у 2019 році відзначають 16 травня. До вашої уваги красиві фото наших красивих ведучих!

У День вишиванки ведучі Радіо МАКСИМУМ зачарували колоритними образами.

Ксюша Кліндухова

Микола Мороз

Ксюша і Коля

Юля Калиновська

Читайте також: Привітання з Днем вишиванки 2019 у картинках і листівках