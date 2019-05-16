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Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото

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Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото - фото 1

Ведучі Радіо МАКСИМУМ підтримали святкування Дня вишиванки, який у 2019 році відзначають 16 травня. До вашої уваги красиві фото наших красивих ведучих!

У День вишиванки ведучі Радіо МАКСИМУМ зачарували колоритними образами.

Ксюша Кліндухова

Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото - фото 327907

Микола Мороз

Микола Мороз - фото 327890

Ксюша і Коля

Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото - фото 327893

Юля Калиновська

Юля Калиновська - фото 327894
Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото - фото 327888

Читайте також: Привітання з Днем вишиванки 2019 у картинках і листівках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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